Film, fiction da vedere questa sera in Tv. Se non vuoi vedere Sanremo ecco l’elenco delle migliori trasmissioni televisive da vedere stasera in alternativa al Festival

Cosa c’è stasera in Tv da vedere, bisogna per forza guardare Sanremo 2023? Assolutamente no, nessuno vi obbliga a vedere Amadeus e la Ferragni o ascoltare canzoni che non vi interessano.

Per fortuna la scelta sulle piattaforme streaming è tanta tra Netflix, Amazon Prime Video c’è molto da guardare. Ma anche su Rai Play c’è l’imbarazzo della scelta per chi desidera vedere un film, o una fiction che non ha mai visto. Ecco l’elenco delle migliori trasmissioni televisive da vedere oggi e durante la settimana sanremese.

Film stasera Prime video

Il catalogo di Prime video è sempre in costante aggiornamento, trovate film da vedere romantici, horror, commedie divertenti, oltre alle fiction più popolari da rivedere. Tra le ultime novità da vedere su Prime Video c’è il film d’amore con Vittoria Puccini e Fabio Volo “Una gran voglia di vivere” Comunque sia ecco tutti i programmi che ci sono su Amazon Prime Video per febbraio

Netflix

Il nuovo catalogo Netflix di febbraio propone vari generi, dal romantico alla fantascienza, ai film da guardare in famiglia, oltre a quelli horror. L’ultima novità è un film sentimentale: “Da me o da te” con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Quindi se vi piace il genere romantico questo è l’ultimo film inserito nella popolare piattaforma streaming. Ecco il trailer

Fiction da vedere stasera in Tv RaiPlay

Sulla piattaforma streaming della Rai, (che a differenza delle altre e gratis), è possibile vedere tantissimi film, ma anche le fiction che non avete visto o le puntate che avete perso.

Ad esempio il Commissario Ricciardi interpretato da Lino Guanciale sullo sfondo di una Napoli Anni trenta è una serie Tv intrigante da vedere, e di cui ci sarà una seconda serie.

Bellissima anche la Docu -Fiction sulla storia di Mondadori. Se siete amanti del genere e soprattutto vi piacciono i libri, guardatela, è veramente fatta bene. E infine chi non ha visto “Lolita Lo Bosco” e le ultime Fiction Rai 2023 può guardarle sempre su RaiPlay.

Questi sono migliori film fiction e programmi da vedere stasera in Tv per chi non guarda Sanremo 2023 ma l’elenco è lungo, vi basta dare uno sguardo a queste piattaforme streaming per trovare film di azione e fiction di tutti i generi da vedere durante la settimana del Festival della canzone italiana.