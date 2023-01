Amazon prime video, tutte le nuove serie TV e gli show in arrivo a febbraio 2023. Titoli, anticipazioni, trailer e quando escono.

Su Prime video arrivano ben 8 nuove serie originali e in esclusiva nel mese di febbraio 2023. In alcuni casi si tratta di nuove stagioni, in altre di novità assolute oppure di docu-serie che riguardano personaggi dello sport o della musica. Ecco allora quali sono i titoli imperdibili in arrivo su Amazon prime video e di cosa parlano.

Serie Amazon prime video da vedere a febbraio

A gennaio 2023 su prime video sono arrivati numerosi film e serie in catalogo, ma il mese di febbraio non è da meno. In questo articolo ci concentriamo sulle nuove serie original che potete guardare su questa piattaforma streaming, in ordine di uscita.

Harlem

Nella seconda stagione, disponibile dal 3 febbraio 2023, Camille cerca di sistemare la sua vita dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver chiuso una storia d’amore. Mentre le altre (Tye, Quinn e Angy) sono impegnate fra carriera e futuro. Tutte le protagoniste però devono fare attenzione a non farsi travolgere dagli eventi in arrivo.

Carnival Row

Serie televisiva genere fantastico dove essere umani e creature si scontrano ferocemente. In questa seconda stagione, nel catalogo prime video in esclusiva dal 17 febbraio, come avrete potuto intuire dal trailer l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (interpretato da Orlando Bloom) dovrà indagare su una serie di raccapriccianti omicidi.

Star Trek: Picard

Proseguono le avventure dell’iconico Jean-Luc Picard, protagonista di Star Trek. Durante la terza stagione tutto il suo equipaggio galattico dovrà fare i conti con nuovi misteriosi personaggi e con navi da guerra che hanno piani di conquista nei confronti di Picard. Per chi ama questo genere si tratta di un titolo imperdibile, che potete guardare su prime video dal 17 febbraio 2023.

Sento ancora la vertigine

E’ la docu-serie sulla cantante Elodie dove racconta i suoi successi musicali e alla mostra del cinema di Venezia. Ma anche e soprattutto le difficoltà per trovare l’ispirazione giusta per la canzone da presentare al Festival di Sanremo 2023 a cui partecipa come big in gara. Su prime video dal 20 febbraio in poi.

Altre serie e film da guardare a febbraio 2023

Questi gli altri 4 show che potete vedere in esclusiva su prime video e da quando:

Dinner club , la seconda stagione dello show con protagonista lo chef stellato Carlo Cracco e 4 compagni di viaggio, in giro per l’Italia alla scoperta di ricette. Disponibile dal 17 febbraio.

, la seconda stagione dello show con protagonista lo chef stellato Carlo Cracco e 4 compagni di viaggio, in giro per l’Italia alla scoperta di ricette. Disponibile dal 17 febbraio. Marc Marquez: All in, la docu-serie basata su uno dei motociclisti più famosi e vincenti al mondo, da vedere dal 20 febbraio, se amate la moto GP.

la docu-serie basata su uno dei motociclisti più famosi e vincenti al mondo, da vedere dal 20 febbraio, se amate la moto GP. The Consultant, telefilm genere thriller, basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, che potete guadare dal 24 febbraio

telefilm genere thriller, basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, che potete guadare dal 24 febbraio Island, è un’avvincente serie fantasy-action coreana, con il protagonista che combatte il male per salvare il mondo. Su prime dal 27 febbraio.

Infine, per gli amanti dei film, ci sono tre titoli disponibili da febbraio nel catalogo prime video. Si parte con Federico Chiesa – Back on track, con la storia del giocatore della Juventus, disponibile dal 3 febbraio. Chiudiamo con “Una gran voglia di vivere” e “Somebody I used to know“, entrambi film d’amore (seppur con trame molto diverse) da guardare a partire rispettivamente dal 5 febbraio e dal 10 febbraio 2023.

Queste in sintesi tutte le nuove serie in arrivo su Prime Video a febbraio 2023. Come visto ci sono molti generi capaci di accontentare ogni gusto, perfino chi preferisce gli show alle tradizionali fiction a puntate.

