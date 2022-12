Prime Video, gennaio 2023: film e nuove serie da vedere

Amazon Prime Video tutti i nuovi film e serie TV di gennaio 2023. Anticipazioni, date uscita, titoli e trailer.

Amazon Prime Video offre ai suoi utenti diverse novità per gennaio 2023: tanti infatti i nuovi film da vedere e le serie TV per l’anno nuovo in Italia. Senza farvi perdere vediamo quali sono e quando usciranno i nuovi programmi di questa piattaforma streaming. (Qui trovate il palinsento di dicembre)

Prime Video gennaio 2023 Serie e show

Due delle principali novità per gennaio riguardano due noti comici italiani, vale a dire Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo) e Angelo Pintus, in arrivo con Sono Lillo e La Befana vien di Pintus.

SONO LILLO

Serie TV di otto episodi disponibile dal 5 gennaio basata su Posaman, il bizzarro supereroe salito alla ribalta grazie a LOL, il famoso comedy show di Amazon Prime.

Con la partecipazione di cabarettisti come Caterina e Corrado Guzzanti, Michela Giraud, la storia vedrà il protagonista a doversi destreggiare tra la fama e la vita privata, cercando di ritrovare sé stesso.

LA BEFANA VIEN DI PINTUS

Angelo Pintus conduce La Befana vien di Pintus, un varietà comico che vedrà alternarsi sul palco anche ospiti come Maurizio Casagrande, la cantante Malika Ayane e Leonardo Fiaschi.

La prima puntata andrà in onda il prossimo 3 gennaio.

LE ALTRE SERIE TV AMAZON PRIME GENNAIO 2023

Non ci sono solo commedie comunque su Amazon Prime Video, ma anche azione e fantasy: di seguito infatti altri titoli di serie TV in uscita.

The Rig (prima stagione). Una nebbia misteriosa avvolge i lavoratori su una piattaforma petrolifera a largo della costa scozzese. Isolato dal resto del mondo, il gruppo sarà portato ai propri limiti.

Hunters (seconda stagione). Gli Hunters tornano all’opera per cercare di catturare Adolf Hitler, nascosto in Sud America. Con la partecipazione straordinaria di Al Pacino.

La leggenda di Vox Machina (seconda stagione). Il mondo è nuovamente in pericolo: un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave lo minaccia e Vox Machina è chiamato nuovamente a salvarlo. Ecco il trailer

Film Prime Video gennaio 2023

Dal genere biografico all’animazione, alle commedie, la piattaforma streaming nel primo mese dell’anno ha in programma una serie di film che vanno incontro ai gusti di famiglie e di chi è amante dei film di fantascienza. Spicca tra i tanti il film con l’attrice Jennifer Lopez e quello che narra la storia di un successo tutto made in Italy come : Lamborghini. Di seguito le date delle uscite e le anticipazioni

LAMBORGHINI – THE MAN BEHIND THE LEGEND

Lamborghini ripercorre la vita di Ferruccio, fondatore dell’omonima casa automobilistica, ma traccia anche uno spaccato dell’Italia del Dopoguerra.

Dal genio visionario di Lamborghini alla complessa situazione del Belpaese degli anni Cinquanta, il film scritto e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco punta a emozionare raccontando l’uomo dietro il mito. Data di uscita: 19 gennaio.

LUPIN III VS OCCHI DI GATTO

Cosa succede quando il ladro gentiluomo Lupin III incontra le “colleghe” della banda Occhi di Gatto? È questa la trama del film Lupin III vs Occhi di Gatto, un crossover in uscita il 27 gennaio che vedrà protagonisti due pilastri dell’animazione giapponese.

Dipinti misteriosi, un padre scomparso e tanta azione saranno i capisaldi di un’avventura che si promette molto avvincente, soprattutto per gli appassionati delle rispettive saghe.

ALTRI FILM AMAZON PRIME VIDEO 2023

Prime Video offre anche altri nuovi film per il mese di gennaio. Eccovi un paio di titoli interessanti.

Un matrimonio esplosivo trailer

Il matrimonio di Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) si preannuncia fantastico, ma improvvisamente gli invitati alle nozze vengono rapiti. I due dovranno dunque salvare i propri cari in un film in cui azione e commedia si mescolano. Data di uscita prevista per il 27 gennaio.

Ipersonnia. In questo film di fantascienza tutto italiano, Stefano Accorsi è uno psicologo chiamato a scoprire la verità sull’ipersonno, un nuovo sistema carcerario attraverso il quale i detenuti scontano la propria pena in uno stato di profonda catalessi artificiale.

Ambientato in un futuro distopico, questo film si promette di indagare anche il delicato rapporto tra scienza e morale.

Come potete insomma, notare, il catalogo di film e serie TV di Prime Video gennaio 2023 comprende un’ampia gamma di scelta di generi e titoli, ora sta a voi scegliere quale sia quello che più aggrada. Buon divertimento!

