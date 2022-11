Amazon prime video catalogo: migliori film e serie dicembre 2022

Lista film e serie Tv in arrivo nel catalogo Amazon prime video. Ecco cosa guardare a dicembre in streaming su Amazon video.

Amazon prime Tv, a dicembre 2022 escono tantissimi film originali e in esclusiva, molti natalizi, altri di azione e perfino animati. Ma ci sono pure tanti show e serie da vedere sulla piattaforma streaming di Amazon. Vediamo quali sono e da quando escono.

Film di Natale su prime video a dicembre 2022

L’atmosfera e la magia delle feste la trovate in prime streaming con i seguenti film in arrivo nel catalogo.

Improvvisamente Natale

Family comedy disponibile in anteprima esclusiva a partire dal 1° dicembre 2022, con Diego Abatantuono, Nino Frassica e altri attori italiani famosi nel cast. Racconta la storia di un albergatore che deve dare l’ingrata notizia ad una bambina di 8 che i suoi genitori si separano. Per far si che la notizia sia meno dolorosa un improvvisa un Natale fuori stagione: a ferragosto.

Ma ci sono anche altri 2 titoli natalizi da non perdere, se amate questo genere:

Your Christmas Or Mine? Film che racconta la strana vicenda di due persone che finiscono per vivere il Natale l’uno nella famiglia dell’altro. Nel catalogo prime dal 2 dicembre.

Film che racconta la strana vicenda di due persone che finiscono per vivere il Natale l’uno nella famiglia dell’altro. Nel catalogo prime dal 2 dicembre. Something from Tiffany’s, che porta dal 9 dicembre la magia delle feste a New York e anche le inaspettate sorprese che l’amore riserva alle coppie protagoniste.

Leggi anche: Film natalizi da vedere su Disney +

Altri film in uscita a dicembre 2022 su Amazon

Se non vi interessano i film che parlano delle feste, nessun problema, perché ci sono altri bellissimi film horror e non solo che potete guardare in streaming. Di seguito i più belli.

Nanny

Horror psicologico nel catalogo prime video dal 16 dicembre. In questo film Aisha, una donna arrivata dal Senegal viene assunta per prendersi cura della figlia di una coppia benestante, ma la vita di questa famiglia e la violenta presenza di uno dei protagonisti finisce per turbare i suoi sogni.

Ecco invece gli altri 6 film di vario genere in uscita prossimamente su prime video:

Hawa , titolo originale francese che potete guardare dal 9 dicembre in esclusiva

, titolo originale francese che potete guardare dal 9 dicembre in esclusiva This is the year, che racconta la storia di un liceale nerd che cerca in tutti i modi di conquistare la ragazza dei suoi sogni. Su prime dal 15 dicembre.

che racconta la storia di un liceale nerd che cerca in tutti i modi di conquistare la ragazza dei suoi sogni. Su prime dal 15 dicembre. Luce – accendi il tuo coraggio , film animato disponibile dal 27 dicembre.

, film animato disponibile dal 27 dicembre. Wash me in the river , traffico di droga, azione e vendetta, sono gli elementi che caratterizzano che questo movie. Data di uscita: 28 dicembre 2022.

, traffico di droga, azione e vendetta, sono gli elementi che caratterizzano che questo movie. Data di uscita: 28 dicembre 2022. Tre uomini e un fantasma , una vacanza di 3 amici si trasforma in un incubo per la presenza di un fantasma, dal 30 dicembre in catalogo.

, una vacanza di 3 amici si trasforma in un incubo per la presenza di un fantasma, dal 30 dicembre in catalogo. Wildcat, film che parla di un viaggio in Amazzonia di un giovane che scopre il senso dell’amore prendendosi cura di un cucciolo di gattopardo. In streaming dal 30 dicembre.

Leggi anche: Film da vedere assolutamente

Serie Amazon dicembre 2022, lista

Infine, per i serie tv addicted ecco gli altri 5 titoli da non perdere in streaming su prime a dicembre.

The Bud Guy

Crime e dark comedy si fondono in questo telefilm con protagonista un PM siciliano che viene condannato per mafia. Per questo diventa un bud guy. Da guardare a partire dal 15 dicembre.

Poi ecco l’attesissimo show LOL Xmas Special: chi ride è fuori, edizione tutta da ridere in catalogo dal 19 dicembre. Chiudiamo con E’ questa la vita che sognavo da bambino, in esclusiva su Amazon video dal 6 dicembre e Jack Ryan di Tom Clancy, che arriva a partire dal 21 dicembre.

Come visto l’elenco di film e serie in arrivo su Amazon video di dicembre è decisamente ricco. A voi scegliere se gustarvi i titoli di Natale, gli horror, l’azione oppure le sempre avvincenti fiction a puntate.