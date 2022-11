11 film Amazon prime video da vedere a novembre 2022

Che film ci sono su prime video a novembre. Elenco titoli originali e in esclusiva da vedere in streaming su Amazon. Quando escono e di cosa parlano.

Film su prime video da guardare a novembre. Il catalogo Amazon si arricchisce di diversi titolo originali, proprio nel mese che precede Natale, quindi quello ideale per trascorrere le proprie serate in compagnia di un buon film. Per questo ci sembra giusto proporvi l’elenco dei migliori in uscita da guardare su prime video.

My Policeman

Titolo Amazon Original, che racconta la storia di un amore proibito basato su un romanzo di Bethan Roberts. Sono tre i protagonisti della storia, in un viaggio nella Gran Bretagna anni 50. Da non perdere per chi ama i film che raccontano storie commoventi, dal 4 novembre 2022.

Habit

Un thriller interpretato da Bella Thorne, nei panni di Mads una party girl che lavora con Eric, un ex attore di Hollywood. Gli affari vanno bene per loro, ma presto saranno rapinati e si trovano a fare i conti con i boss della malavita locale. Film interessante disponibile dal 15 novembre per lo streaming.

Vedi anche: Film horror recenti i migliori

The north sea

Un film che fa riflettere e tratta un tema attuale: quello delle conseguenze delle attività dell’uomo sull’ambiente. In particolare racconta la storia di un impianto petrolifero attivo da 50 anni in Norvegia, che però rischia di portare conseguenze drammatiche per l’intero ecosistema. Da vedere a partire dal 21 novembre su Amazon.

Elenco tutti i film da vedere su Amazon a novembre

Oltre a quelli già visti, ecco tutti gli altri film da vedere assolutamente, in uscita nel catalogo di Prime video:

Bomb Squad, film d’azione fra bombe e minacce da sventare, da guardare dal 1 novembre.

film d’azione fra bombe e minacce da sventare, da guardare dal 1 novembre. Come un padre, film esclusivo su Carlo Mazzone, uno degli allenatori di calcio italiani più famosi del passato. Dal 2 novembre su Amazon.

film esclusivo su Carlo Mazzone, uno degli allenatori di calcio italiani più famosi del passato. Dal 2 novembre su Amazon. Autumn Beat, disponibile dal 10 novembre su prime video.

disponibile dal 10 novembre su prime video. The people we hate at the wedding, commedia in catalogo dal 18 novembre.

commedia in catalogo dal 18 novembre. Good Night Oppy, che tratta la storia vera del rover inviato su Marte. Da guardare dal 23 novembre.

che tratta la storia vera del rover inviato su Marte. Da guardare dal 23 novembre. Meet Cute, macchine del tempo e sentimenti manipolati in questo film in esclusiva dal 25 novembre.

macchine del tempo e sentimenti manipolati in questo film in esclusiva dal 25 novembre. Falla girare, titolo di fantascienza in streaming dal 25 novembre.

titolo di fantascienza in streaming dal 25 novembre. Sbagliata ascendente leone, docufilm dedicato alla cantante Emma Marrone, dal 29 novembre su prime video.

Cosa vedere su Amazon prime a novembre

Se invece dei film preferite guardare serie o show televisivi, a novembre sono 5 quelli in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon. In particolare:

Prova prova sa sa , show comico italiano disponibile dal 2 novembre.

, show comico italiano disponibile dal 2 novembre. Savage X Fenty show, volume 4 dello show originale, disponibile dal 9 novembre.

volume 4 dello show originale, disponibile dal 9 novembre. Mammals, drama dark comedy da vedere dall’11 novembre.

drama dark comedy da vedere dall’11 novembre. Cic to cic, show del comico Francesco Cicchella, disponibile dall’11 novembre.

show del comico Francesco Cicchella, disponibile dall’11 novembre. Celebrity Hunted, caccia all’uomo, la stagione 3 sui personaggi famosi italiani in fuga, dal 17 novembre su prime.

E’ tutto per quanto riguarda le nuove uscite prime video a novembre 2022. Ci sono tante novità da vedere e altrettante da recuperare cercando nell’ampio catalogo di Amazon, dove trovate perfino le partite di Champions.