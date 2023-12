Previsioni vincitore Sanremo 2024: chi sono i cantanti favoriti per i bookmaker. Quote e possibili sorprese per la vittoria del 74° Festival della canzone italiana.

Chi sarà il vincitore Sanremo 2024? Il Festival delle canzone italiana è già al centro dei pensieri di molti italiani appassionati di musica, che dopo la lista dei cantanti in gara ora vogliono sapere chi è il favorito per la vittoria a Sanremo. E anche se le canzoni ovviamente ancora non si conoscono, ci pensano i quotisti a darci le prime indicazioni sui possibili vincitori. Vediamo di chi si tratta e perché, in base alle informazioni che abbiamo finora.

Vincitore Sanremo 2024, le quote dei favoriti

Secondo le quote del bookmaker Betclic c’è una favorita per la vittoria finale: Alessandra Amoroso una delle cantanti donne italiane più amate in assoluto. La cantante pugliese, alla prima partecipazione alla kermesse sanremese, è quotata a 5 volte la posta. Ma attenzione perché subito dietro la cantante pop ci sono due nomi per certi versi sorprendenti entrambi a quota 6:

Geolier , il rapper napoletano arrivato all’apice del successo nel 2023

, il rapper napoletano arrivato all’apice del successo nel 2023 Negramaro, il gruppo salentino che può vantare una carriera ventennale e ricca di successi nella musica italiana.

A seguire due big della musica in Italia quotati entrambi a 7. Si tratta di Annalisa, reduce da uno anno in cui è stata spesso in testa alla classifica delle canzoni del momento con ben 3 singoli diversi (Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola) e Mahmood, già vincitore due volte vincitore a Sanremo.

Pronostico cantante vincitore Sanremo 2024

L’elenco dei favoriti però non finisce qui, infatti troviamo altri 4 possibili vincitori a quota 10, 3 sono donne, mentre uno è un cantautore già vincitore sul palco dell’Ariston. Vale a dire Emma, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Diodato. Tutti artisti amatissimi, seppur con carriere musicali diverse fra loro.

Quindi ricapitolando per i bookmaker al momento la favorita numero 1 è Alessandra Amoroso, seguita da tutti gli altri appena citati. Tuttavia volendo fare una previsione Annalisa è il nome più convincente per la vittoria finale. Visto il suo successo recente e l’enorme seguito di pubblico votante di cui può beneficiare. Molto però dipenderà dalla bellezza della canzone inedita presentata al Festival e dalla relativa esibizione.

Le possibili sorprese a Sanremo 2024

E per quanto riguarda i cantanti che potrebbero sorprendere e magari arrivare nei primi posti della classifica? In questo caso ci sono diversi nomi da seguire con molta attenzione. A partire da Mr.Rain che nell’edizione del 2023 ha stupito tutti e chissà che non possa ripetersi. Ma c’è anche il cantante romano Gazzelle, che ha tutte le carte in regola per fare bene.

Attenzione anche al rapper Ghali, vero e proprio idolo per il pubblico più giovane. E per finire ci sono cantanti poco conosciuti agli italiani, ma che potrebbero trovare la consacrazione al festival. Ad esempio Alfa (che nell’estate 2023 ha ottenuto grande successo con il tormentone “Bellissimissima”) o Il Tre, il rapper che ha voglia di farsi conoscere sul prestigioso palco dell’Ariston.

Queste al momento le quote sul vincitore Sanremo 2024 e le previsioni sull'esito finale. Ma da qui all'inizio del Festival ci saranno sicuramente altre novità.