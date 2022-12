Frasi e canzoni di Tananai

Canzoni e frasi più belle di Tananai. Quali sono e quante canzoni ha fatto fino ad ora. Playlist.

Frasi canzoni Tananai. Il cantante italiano diventato famoso per la partecipazione a Sanremo 2022 con la canzone dal titolo “Sesso Occasionale” sarà in gara anche alla 73° edizione del Festival, come annunciato da Amadeus. C’è molta curiosità per ascoltare il suo nuovo singolo sul palco dell’Ariston. Intanto però, in attesa di questo momento, conosciamolo meglio e vediamo le 4 frasi più belle tratte dalle canzoni di Tananai.

Canzoni e album di Tananai, quali sono

La carriera del cantante nato a Milano è breve (dal 2019 a oggi), ma può già vantare 15 canzoni contenute nell’album intitolato “Rave, eclissi” uscito a novembre 2022. Senza dimenticare il grande successo ottenuto grazie al tormentone estivo “La dolce vita” realizzato in collaborazione con Fedez e Mara Sattei.

Tananai ha realizzato un solo disco finora, che però include diversi successi. Alcuni dei quali li ricordiamo per citazioni memorabili. Ecco le migliori e a seguire il video per ascoltare i suoi brani da Youtube.

Tananai: canzoni e frasi più belle

Abissale

Parlerò di un uomo ucciso

Non da una coltellata, bensì da un sorriso

Ultimo singolo di Tananai (uscito nel 2022), che inizia con una dichiarazione ben precisa: un sorriso è capace di colpire chi lo riceve fin dal primo sguardo.

Sesso occasionale

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale, ma sappi che tra un anno, un giorno non avrò capito ancora di cosa hai bisogno.

Proposta durante il Festival di Sanremo 2022, il singolo si è classificato ultimo. Ma forse la giuria della kermesse ha sottovalutato questo brano, che ha ottenuto il doppio disco di platino.

Esagerata

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata

Canzone del 2021, in questo caso però uscita in occasione di Sanremo giovani, primissimo approccio di Tananai con lo spettacolo che conta. Diciamo che se l’è cavata piuttosto bene.

Baby Goddamn

Ti regalerò una rosa

Sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi

Che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vera e propria hit del cantante lombardo, che ha ricevuto il triplo disco di platino. Se non l’avete mai ascoltata, questa è l’occasione giusta per farlo.

Perché Tananai si chiama così?

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, ha 27 anni (è nato l’8 maggio 1995). Da piccolo era un bambino molto vivace, per questo il nonno gli diceva “Sei proprio un Tananai”, si tratta di un appellativo usato nel dialetto delle sue parti per definire una persona che fa tanta confusione.

Da qui nasce quello che è oggi il suo nome d’arte, che lo ha portato al successo attuale e a trovarsi spesso fra le canzoni italiane del momento più ascoltate. Oltre a partecipare al Festival della canzone italiana, nel 2023 il calendario degli appuntamenti musicali di Tananai è ricco di concerti. Ecco dove e quando:

venerdì 5 maggio 2023: Napoli, Casa della musica

sabato 6 maggio 2023: Roma, Atlantico Live

lunedì 8 maggio 2023: Milano, Mediolanum Forum

mercoledì 10 maggio 2023: Firenze, Tuscany Hall

sabato 13 maggio 2023: Padova, Gran teatro Geox.

Abbiamo visto le canzoni e le frasi più belle di Tananai, almeno fino ad oggi. Siamo sicuro che questo giovane cantante non ha ancora finito di regalarci successi ed emozioni in musica, a partire dal Festival di Sanremo fino ai concerti in programma nel 2023.