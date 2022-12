Le 10 canzoni più belle e famose di Gino Paoli

Gino Paoli ha attraversato oltre 60 anni di storia della musica italiana e almeno quattro generazioni. Ha scritto oltre 300 canzoni. Ne abbiamo scelte dieci, quelle più belle e famose da ascoltare e riascoltare.

Gino Paoli, 88 anni, nato a Monfalcone ma genovese d’adozione, è considerato uno degli autori più longevi e prolifici della storia della musica italiana. Il suo primo disco risale ai primissimi anni ’60, ma i suoi successi occupano stabilmente ogni decade della storia musicale del nostro paese. Questi in ordine crescente i brani più belli, quelli di maggiore successo.

Gino Paoli. Le 10 canzoni più belle e famose | La Playlist

10. Lontano lontano

Non è una canzone di Paoli. Ma la scrisse uno degli artisti probabilmente più vicini all’anima e al repertorio dell’artista genovese: Luigi Tenco, tragicamente scomparso suicida durante il Festival di Sanremo del 1967. Dopo la morte di Tenco, Paoli inserirà con grande umiltà e rispetto alcune delle canzoni del suo amico nel proprio repertorio. “Lontano Lontano” compare in un suo album, in numerose raccolte, viene pubblicato come singolo e viene spesso eseguita dal vivo in quasi tutte le sue tournée. Una canzone che Paoli fa propria: “E che spesso ho pensato mi sarebbe piaciuto scrivere…” disse anni fa.

9. Quattro amici al bar

Negli anni ’90 Gino Paoli si rivela al pubblico più giovane con un “Quattro amici”, un simpatico gioco nel quale a uno a uno tutti gli amici che si giurano fedeltà eterna e che vogliono cambiare il mondo si perdono. Dietro a donne, lavoro e quotidianità. Al bar rimane Paoli, da solo. Che troverà nelle nuove generazioni altri amici: con il quale pensare di cambiare il mondo. É un brano nel quale in qualche modo Paoli testimonia la sua eredità artistica. Trovando anche un erede. É Vasco Rossi, che si rivela nella parte conclusiva della canzone con un inciso di “Vita spericolata”. Una citazione indiretta che mette di fronte due artisti tra i più amati di sempre al cospetto di generazioni completamente diverse e finalmente comunicanti.

8. Senza fine

É il primo grande successo di Gino Paoli, inciso nel suo primo album edito nel 1961, subito dopo la firma del suo contratto discografico con la Ricordi. Canzone d’amore delicatissima che Paoli scrive per Ornella Vanoni. Un rapporto tormentato che diventerà anche collaborazione artistica e poi affettuosa amicizia di una vita intera. Brano che non manca mai nel repertorio live: di lei e di lui. Una delle loro interpretazioni più belle di sempre, in coppia. La Vanoni di questa canzone dirà “la cosa più bella che abbiano mai scritto per me… ma anche un brano che mi ha fatto enormemente soffrire”.

7. Che cosa c’è

Quando Ornella Vanoni chiede a Paoli un brano che testimoni il suo vero affetto per lei, e l’impegno nel voler costruire un rapporto di condivisione, il cantautore genovese scrive “Che cosa c’è”. Paoli, persona complessa e controversa, in qualche modo accusa una certa insofferenza nel doversi confrontare con il pensiero, il giudizio e il parere delle persone. Qualcosa che lo metterà spesso in crisi al punto da portarlo anche a un tentato suicidio. Il testo di questa canzone per la prima volta dice… di fregarsene: della gente, “di tutta quella gente che non sei tu”. Il rapporto d’amore con la Vanoni finirà dopo pochi mesi. La canzone da quasi sessant’anni è considerata una delle più belle di sempre.

6. Una lunga storia d’amore

Se negli anni ’60 Paoli racconta di storie d’amore che nascono, in modo più o meno sereno, negli anni ’80 torna al grandissimo successo con “Una lunga storia d’amore”. Un brano dedicato all’analisi di un rapporto che sta concludendosi e che a breve finirà.

5. Ti lascio una canzone

Un’altra canzone nella quale Gino Paoli racconta la storia di un amore finito lasciando come testimonianza, quasi un regalo alla donna che ha amato, una canzone. Un gesto di generosità che si esalta in una frase in modo particolare, quando l’autore scrive che la canzone servirà a fare funzionare meglio la storia in procinto di arrivare. Con un altro uomo.

4. La bella e la bestia

Colonna sonora dell’omonimo film d’animazione della Disney, è una canzone molto specifica e particolare nel repertorio di Gino Paoli. Con alcune caratteristiche che la rendono unica. Intanto perché Paoli è autore solo del testo: la musica originale è quella di Alan Menken, un enorme successo mondiale con la voce di Celine Dion e di Angela Landsbury, la ‘signora in giallo’, voce della pellicola originale recentemente scomparsa. Paoli la canta con la figlia Amanda, nata dal suo amore con Stefania Sandrelli. É anche l’ultimo brano pubblicato come singolo dall’artista.

3. La gatta

Tra i brani di Gino Paoli è uno di quelli più divertenti e giocosi. Canzone costruita intorno a un simpatico ritmo sinuoso e un po’ sincopato che ricorda proprio i movimenti vezzosi di una gatta che l’autore racconta di avere visto sul tetto di un piccolo appartamento nel quale viveva in affitto, da giovanissimo. Una storia vera… disse una volta Gino Paoli. Che spesso ha raccontato episodi personali riconducibili ad alcuni dei suoi maggiori successi. In questo brano Paoli nasconde una struggente malinconia per gli anni spensierati e squattrinati degli albori.

2. Il cielo in una stanza

É considerato uno dei capolavori immortali della musica italiana. Eppure pochi conoscono la vera origine della canzone che è davvero molto particolare. Il “soffitto viola” di cui la canzone parla è quello di una casa di appuntamenti che Paoli frequentava quando era giovanissimo. Secondo alcune testimonianze indirette si tratta di una casa di tolleranza nei caruggi di Genova, nei pressi di Vico Lepre, cantata anche da Fabrizio de André. La canzone nasce da un rapporto tormentato ma appagante con una prostituta. Un brano del quale esistono decine e decine di versioni straordinarie: quella di Mina, su tutte. Citata anche da Jovanotti in “Ragazzo fortunato”. Forse il brano più ispirato di sempre del repertorio di Paoli.

1. Sapore di sale

Scritta all’epoca del suo grande amore per una giovanissima Stefania Sandrelli, “Sapore di Sale” è un brano che in realtà nasce sulla spiaggia di Capo d’Orlando, durante una tournée estiva del 1963 quando l’autore era in pausa insieme ai suoi musicisti. Forse è il primo tormentone estivo più bello di sempre.

Che canzoni ha scritto Gino Paoli e quanti album ha fatto

Sessant’anni di carriera, protagonista di migliaia di show e di recital, protagonista attivissimo della musica italiana con le sue canzoni e la rielaborazione di brani della grande scuola genovese, – Tenco, Lauzi, De Andrè – Gino Paoli ha inciso oltre trenta album in studio pubblicando due dozzine di raccolte, live e greatest hits. Impegnato politicamente. Uomo di sinistra… “ancora più a sinistra della sinistra – disse una volta – fondamentalmente anarchico.”

Un autore complesso e controverso, protagonista di una vita da film tra eccessi, incidenti stradali e vicende personali spesso drammatici. Tante storie d’amore importanti che hanno ispirato la colonna sonora di milioni di italiani. Ma dal 1991 è sposato con una delle sue autrici, Paola Penzo, dalla quale ha avuto tre figli.