5 canzoni d’amore di Mina

Mina, canzoni d’amore. Ne abbiamo scelto cinque fra quelle più famose e fra quelle meno famose. PLAYLIST

Mina, la diva della canzone italiana, la cantante dei record, la Voce italiana femminile per eccellenza, naturalmente nella sua carriera ha cantato centinaia di canzoni d’amore. Alcune, sono tra le più belle di sempre nella musica italiana, dato che Mina si è avvalsa sempre di autori di altissimo livello. E poi c’era la sua interpretazione, che portava qualsiasi testo ancora più in alto. E dunque, per una giornata all’insegno del romanticismo e della voce italiana più bella che c’è, ecco la playlist con Cinque canzoni d’amore cantate da Mina.

Mina, cinque canzoni d’amore – PLAYLIST

Mina – Amor mio

Nel 1971 Mina stregava la penisola con una struggente canzone d’amore, con parole di Mogol e musica firmata, tra gli altri, anche da Lucio Battisti. Il brano si piazzò molto velocemente in classifica per rimanerci diverso tempo. Il ritornello è ormai un classico.

Mina – Se telefonando

Una delle canzoni più famose di Mina, musica stupenda di Ennio Morricone, testo di Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo. Era il 1966 e Mina cantava una delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Un amore difficile, raccontato da Mina con intensità e con una voce che sembra poter fare tutto e una progressione vocale impossibile da replicare.

Mina – Insieme

Mogol regalò il testo di questa splendida canzone d’amore a Mina per il suo trentesimo compleanno. Pare che la cantante in realtà all’inizio non fosse molto convinta, ma poi la cantò, e divenne uno dei suoi cavalli di battaglia. Anno 1970, un altro classico intramontabile. Celebre la prima strofa: “Io non ti conosco / Io non so chi sei / So che hai cancellato con un gesto / I sogni miei / Sono nata ieri nei pensieri tuoi / Eppure adesso siamo insieme” e ovviamente l’esplosivo ritornello.

Mina – Volami nel cuore

Ancora Mina, ancora una canzone d’amore, ancora un pezzo forse oggi poco ricordato ma assolutamente da recuperare. Infatti nel 1996 la signora della canzone italiana torna con un brano molto amato, Volami nel Cuore. Una donna abbandonata racconta con grande potenza l’amore inesauribile per un uomo che ormai l’ha lasciata.

Mina & Celentano – È l’amore

“È l’amore che non mi lascia stare / Guardo il telefono che tace / È l’amore che brucia l’anima / Perché non sa che cosa fa senza di me”. Tra le tante collaborazioni fra Mina e Adriano Celentano (pensiamo ad Acqua e sale, per dirne una) questa è una delle più belle, ed è ovviamente una canzone d’amore, anzi, forse una canzone sull’amore.

Mina e le canzoni d’amore

Come abbiamo detto Mina ha cantato letteralmente centinaia di canzoni d’amore, dunque avremmo potuto citarne molte altre. Ma abbiamo voluto scegliere le nostre cinque preferite, pescando dal repertorio più famoso della cantante (le canzoni d’amore anni ’60) e alcuni brani meno celebri e più recenti.

Inutile dire che, se la canta Mina, una canzone non può essere brutta, dunque si può anche pescare a caso nella sua discografia e verrà fuori comunque una playlist di qualità. Queste erano cinque canzoni d’amore cantate da Mina, da ascoltare, cantare, condividere e dedicare a chi si ama. Buon ascolto!

