Alba di Ultimo è la canzone presentata a Sanremo 2023. Testo e cosa significa davvero il nuovo brano di Ultimo.

Ultimo – “Alba” è il titolo della canzone presentata a Sanremo 2023 dal cantante romano. Un nome che è anche quello del nuovo album di Ultimo. Si tratta di una ballata e di un brano che parla di sentimenti, ma il testo non si limita solo a questo, usando l’alba come metafora. Ecco nel dettaglio il testo della nuova canzone di Ultimo, per poi passare ad analizzare il vero significato.

Vedi anche: Frasi canzoni di Ultimo

Ultimo, Alba testo canzone di Sanremo 2023

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Alba significato della canzone di Ultimo

Leggendo le frasi che compongono il testo di questa canzone d’amore si intuisce il reale significato di questo singolo. Non si parla solo di sentimenti, ma c’è una riflessione più profonda che invita a superare i propri limite, senza abituarsi troppo a come siamo.

Per questo il cantante immagina come sarebbe bello perfino amare persone profondamente diverse da noi. L’alba, titolo della canzone, rappresenta quindi il momento ideale per sviluppare tutte queste emozioni. Un brano che scavando in profondità invita a farsi delle domande e andare oltre a quello che vedono gli occhi.

Ultimo, che ha scritto da solo questo testo, commentandolo in un’intervista ha dichiarato: “non è uno dei miei soliti brani. Credo anzi che in termini di produzione sia qualcosa di diverso perché è un pezzo che non ha il classico schema strofa-ritornello-strofa-ritornello”.

Leggi anche testi e significato delle altre canzoni di Ultimo:

Ultimo nuovo album, concerti e ultime news

Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “Alba” di cui abbiamo appena visto testo e significato, l’anno di Ultimo prosegue alla grande con l’uscita del nuovo album dal titolo omonimo, in arrivo dal 17 febbraio 2023. Si tratta del secondo disco prodotto dalla sua etichetta, ovvero la Ultimo records.

Ma poi durante l’estate ci sarà il tour denominato Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”. Il cantante romano si esibirà a partire dal primo luglio, per la data “zero” a Lignano Sabbiadoro, ma anche allo stadio Olimpico di Roma (il 7 e l’8 luglio 2023) e a San Siro (Milano) il 17 e 18 luglio. Per questa tournée sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti, quelli in arrivo si preannunciano quindi eventi imperdibili per i fan.

Da quando ha esordito fino ad oggi Ultimo ha collezionato 55 dischi di platino e 19 dischi d’oro, ma abbiamo la ragionevole certezza che questi numeri continueranno ad essere ritoccati nel 2023. Per ora intanto ci godiamo il nuovo successo intitolato “Alba” e le nuovi canzoni contenute nell’album.

Vedi anche: Testi canzone d’amore più belli