Bella davvero, Ultimo. Il testo è una dichiarazione d’amore

Ultimo, Bella davvero. Testo e significato della ballad intensa che anticipa nuovo album e tour del cantante romano.

La nuova canzone di Ultimo è Bella davvero. Non si tratta di un gioco di parole, ma del titolo del singolo che segna un nuovo percorso musicale per il cantautore italiano, pronto a sorprendere ancora con un brano dal forte impatto emotivo.

Vediamo di cosa parla davvero e perché è un brano importante per la sua carriera.

Bella davvero di Ultimo, il testo

In questo brano Ultimo racconta una nuova parte di sé, esplorando i sentimenti in ogni forma. Il titolo parla chiaro: si tratta di una dedica autentica, senza filtri, che si inserisce perfettamente nel percorso artistico del cantante sempre attento a mettere al centro la parola e l’emozione.

In un post sulla sua pagina Instagram ha spoilerato in anteprima una parte del testo di questo brano. Si tratta di alcune frasi, semplici, potenti e autentiche, che raccontano l’amore in tutte le sue sfumature.

Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo

Eri bella eri bella eri bella eri bella davvero

Bella davvero, significato canzone Ultimo

Come si intuisce dal testo, questo brano è una sorta di dichiarazione che arriva in un momento molto particolare per la vita personale di Ultimo. Il cantante infatti di recente è diventato papà del piccolo Enea, nato dalla relazione con la fidanzata Jacqueline. Un’esperienza che ha inevitabilmente influenzato il suo modo di scrivere e sentire la musica.

Il video ufficiale è stato girato la settimana scorsa ed esce il 18 aprile su YouTube. Un appuntamento da non perdere per tutti i fan, curiosi di scoprire anche l’aspetto visivo di una canzone attesissima fin dal suo annuncio.

Nuovo disco e concerti Ultimo 2025

Oltre all’inedito Bella davvero, nel 2025 il cantante romano torna protagonista della musica live. Infatti Ultimo torna a salire sui palchi degli stadi italiani con il suo 4° tour consecutivo durante l’estate, con diverse trappe che lo porteranno in giro per l’Italia, da Ancora a Milano, fino a Roma e Bari.

Ma non solo: il singolo fa da apripista anche al nuovo album di inediti, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi o al più tardi nel 2026. Un progetto che si preannuncia ricco di sorprese e nuove emozioni, come anticipato dallo stesso artista. Insomma Bella davvero, una canzone che parla a chi ama e ha amato, segna un nuovo inizio per uno degli artisti più seguiti della musica italiana contemporanea.

