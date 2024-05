Altrove è il nuovo singolo di Ultimo, un brano d’amore per l’estate 2024, che racconta la sua vita con la compagna nel quotidiano. Si tratta di un ritratto intimo e dolce attraverso il quale il cantante romano apre una finestra sugli aspetti spensierati e spontanei della vita di coppia. Ascoltiamola subito, prima di passare alle frasi più belle e al reale significato.

Di seguito il video YouTube della canzone, dove compare anche Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna di Ultimo.

Di seguito tutte le frasi che compongono il testo completo di questa dedica d’amore per lei, incluse strofe e ritornello.

Oh, da quand’è che non sbagli senza più

Senza più fartene una colpa

Oh, Siamo presi e buttati al mondo noi

Fermi in alto su questa giostra

Dammi dammi dammi di più

Da questa vita

Oh, ti ricordi quel pomeriggio e

La tua pelle nelle mie tasche

Oh, ti ricordi quel giorno grigio noi

Stesso mare, diverse barche

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh, Cosa c’è che non vuoi capire

Certe cose non hanno fine

Oh, Fuori no però dentro vive

Questa voglia di poter dire

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh-o-o

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Amore

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami, portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove