Ultimo, Quel filo che ci unisce. Testo e significato

Testo e significato di Quel filo che ci unisce, una delle canzoni più romantiche dell’album di Ultimo, “Solo”.

Dopo due anni dall’album “Colpa delle favole”, Ultimo ritorna con un nuovo disco intitolato “Solo”. Si tratta del primo album autoprodotto dalla sua casa discografica, la Ultimo Records. Le canzoni dell’album sono tutte molto sentite e intime, e sono state scritte da Ultimo nel difficile periodo della quarantena.

«Lo sento veramente più di tutti gli altri. L’ho scritto in un periodo tosto per tutti. Sentire che non c’era una sofferenza solo mia mi ha fatto mettere tutto me stesso. C’è una grande sincerità nel disco».

Tra le 17 canzoni dell’album c’è anche “Quel filo che ci unisce”, una canzone d’amore che ci ricorda quali sono le cose davvero importanti anche nei momenti di difficoltà. Ma prima di vedere qual è il significato di “Quel filo che ci unisce”, ascoltiamo la canzone!

Ultimo – Quel filo che ci unisce. Video canzone

Quel filo che ci unisce. Testo della canzone

Io lo so cosa senti

Non me lo devi spiegare

Vedi dubbi davanti

Ma non è qui la fine

E certo adesso guardati, tu sei diversa

In crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa

Io so che cosa senti quando guardi il mare

Lo associ al tuo dolore che non ha una fine

E certo adesso parlami, ti sto ascoltando

Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango

Ma senza la paura che ti guardo male

Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride

Io lo so cosa senti

Quando cerchi risposte

I tuoi occhi diamanti

Persi a un giro di giostre

E certo che è un po’ strano, io non sono il tipo

Di solito non parlo e resto sempre muto

Perché ho parlato e, sai, sono stato incompreso

Ma avevo un pianoforte come dolce amico

Ma tu, tu sei diversa perché sei sbagliata

Ma non per me che credo in chi non vien creduta

Tu sei come un bicchiere fatto di cristallo

Al bordo di una tavola e temi l’impatto

Mi domando se ti domandi tu

Che cosa faccio quando sono solo io

Che cosa faccio quando penso al nome tuo

E mi domando se ti domandi tu

Che senso c’ha parlare di tristezza se

Se accanto c’è qualcuno con cui ridere

Io come te cerco solo l’amore

Io come te cerco solo l’amore

Io lo so non ci credi

In fondo non ti conosco

È che tu, nei pensieri

Sei già un rifugio perfetto

E certo che ci credo negli avvenimenti

Cercare indietro per poi ritrovarlo avanti

Quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore

Ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome

E certo che so bene quanto dentro pesa

Tu vedi l’abbandono come la tua casa

Ed io vorrei bussarti, farti una sorpresa

Portarti nei miei fogli come fa un poeta

Mi domando se ti domandi tu

Che cosa faccio quando sono solo io

Che cosa faccio quando penso al nome tuo

E mi domando se ti domandi tu

Che senso c’ha parlare di tristezza se

Se accanto c’è qualcuno con cui ridere

Io come te cerco solo l’amore

Io come te cerco solo l’amore

Quel filo che ci unisce: significato del testo

“Quel filo che ci unisce” è una canzone d’amore e parla d’amore, ma il testo va un po’ più in profondità rispetto alle tipiche tematiche che vengono cantate nelle canzoni d’amore più “standard”. Si tratta di un brano che parla sì di amore, ma parla anche di crisi, di dolore, e del rapporto che si ha con stessi che inevitabilmente influisce sul modo in cui ci si rapporta con gli altri.

Parlando di questo brano, Ultimo ha dichiarato che «La bellezza dell’amore è riuscire ad accettarsi. Sull’amore ci scrivono tutti da sempre, però poi alla fine che cos’è? Io me lo chiedo sempre. Alla fine l’amore è accettarsi per quello che si è, può sembrare retorica, per me è importante far capire che accettarsi è il primo passo per stare bene».

Ultimo ha anche raccontato su Twitch come ha iniziato a scrivere il suo nuovo album: «Il 4 gennaio, mi metto al pianoforte e scrivo Solo. Da lì è cambiato tutto perché il giorno dopo ho scritto Quel filo che ci unisce, una canzone d’amore assoluta. In quel giorno, credo ci sia stata quel qualcosa che mi ha fatto prendere più consapevolezza mentale e ha preso forma tutto».

Una “canzone d’amore assoluta” dunque, come l’ha definita il cantautore romano. E in effetti “Quel filo che ci unisce” è tra le canzoni più romantiche di tutto l’album. Ma il brano parla anche di superamento del dolore e di ripartenza. “E certo che so bene quanto dentro pesa / Tu vedi l’abbandono come la tua casa / Ed io vorrei bussarti, farti una sorpresa / Portarti nei miei fogli come fa un poeta”. C’è quindi il dolore, e anche la paura di lasciarsi andare, ma dice poi Ultimo “Io come te cerco solo l’amore”.

