Negramaro, Ora ti canto il mare. Testo e significato

I Negramaro sono tornati con un nuovo singolo dal titolo “Ora ti canto il mare”. Ecco testo e significato del brano.

CANZONI. Il protagonista di “Ora ti canto il mare”, nuovo energico brano che arricchisce l’album “Contatto” uscito nel 2020, è proprio il mare. Un mare da cui trarre forza e speranza per il domani. «Guardare il mare» ha dichiarato Giuliano Sangiorgi, frontman della band «mi trasmette sempre un senso di pace, di vita, di futuro».

Il testo di “Ora ti canto il mare” è stato scritto da Giuliano Sangiorgi, la musica da Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3. Ma prima di vedere il significato del testo, ascoltiamo la canzone.

Negramaro – Ora ti canto il mare. Video canzone

Il video di “Ora ti canto il mare” è stato girato nella riserva naturale “Le Cesine” di Vernole, in provincia di Lecce. Al video ha partecipato anche Nicoletta Manni, prima ballerina del Teatro alla Scala.

Negramaro – Ora ti canto il mare. Testo della canzone

Fuori era primavera, a casa pioveva l’amore

E tu che te ne stavi zitta per ore ed ore

Il tempo che passava fermo sopra ad un balcone

Ed io ci penso ancora e rido, ride, ride il cuore

Il respiro lento di una strada a doppio senso

Le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo

L’aria che ora tira porta via prima l’estate

Prima di tornare al mondo, prima di tornare al mare

E ora ti canto il mare

Ma che bella canzone d’amore

Senti che musica dolce anche con il temporale

Si è alzata la testa, piove, continueremo a nuotare

Che bel posto perfetto per fare l’amore, per fare l’amore

Ora ti canto il mare

Il mare, il mare, il mare, amore

Giurami, non eri seria, davvero è finita l’estate

E tu che riesci a stare zitta, zitta, zitta e non sudare

Il respiro lento che nasconde ogni tormento

È ora di gridarlo al mondo, è ora di gridarlo al mare

Come d’incanto c’è il mare, tutto che esplode nel sole (ora ti canto il mare)

Fino a vederti svanire (ora ti canto il mare)

Ora ti canto il mare

Ma che bella canzone d’amore

Senti che musica dolce anche con il temporale

Si è alzata la testa, piove, continueremo a nuotare

Che bel posto perfetto per fare l’amore, in più fare l’amore

Ora ti canto il mare

Ora ti canto il mare, ma che bello, finisce l’estate

E tutta la musica dolce che ci ha fatto innamorare (ora ti canto il)

Se ora proviamo a dormire siamo pronti a sognare (mare)

In silenzio perfetto vuoi fare l’amore

Se vuoi fare l’amore

Ora ti canto il mare

Il mare

Ora ti canto il mare

Il mare

E ora ti canto il mare

Ma che bella canzone d’amore

Senti che musica dolce anche con il temporale

Si è alzata la testa, piove, continueremo a nuotare

Che bel posto perfetto per fare l’amore, per fare l’amore

Ora ti canto il mare

Il mare, il mare, il mare, amore

Negramaro – Ora ti canto il mare. Significato del testo

L’acqua, e il mare in particolar modo, è da sempre un elemento a cui poeti e scrittori di ogni parte del mondo guardano per trarre ispirazione. In questo caso il mare cantato dai Negramaro è un mare di inizio autunno in cui ancora si sente l’energia dell’estate appena passata. Ed è da lì che si può trarre la forza per andare avanti e affrontare il futuro, che può essere bello nonostante le difficoltà (“Senti che musica dolce anche con il temporale”). Ora ti canto il mare è quindi un inno alla vita, ma è anche una canzone d’amore.

Parlando del brano, il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha spiegato: «Non pensavo che sarei mai stato in grado di descrivere questa voglia di contenere il mare dopo le grandi canzoni che ho ascoltato nella mia vita. Poi, piano piano, mi sono avvicinato sempre di più. Da “Ti è mai successo di guardare il mare” ho iniziato a guardarlo con occhi diversi e a parlarne in altre maniere, ora sono riuscito a raccontarlo per come lo volevo raccontare, cioè come la terra del possibile. Dove la vita può e deve continuare. Perché il mare è vita. Il mare e l’acqua sono simboli inequivocabili».