Solo è il nuovo album di Ultimo. “L’ho scritto di pancia, per sentirmi meno solo”

Il nuovo album di Ultimo è “Solo”. 17 canzoni di pop intenso e senza filtri, il disco della maturità per il cantautore romano.

“Solo” è il nuovo album di Ultimo. Un disco maturo e intenso dove il giovane cantautore parla di emozioni senza filtri nella maniera più autentica possibile. Ben 17 brani per quasi un’ora di musica. Quel pop raffinato e intenso tipico di Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) che ormai conosciamo bene, ma con qualcosa in più rispetto agli album precedenti. Tra le canzoni del momento di questo quarto album dell’artista romano c’è “Niente”:

Ultimo – Niente

“Niente” è la canzone che Ultimo considera più rappresentativa del disco, come ha spiegato in più occasioni:

“Ha quella rabbia che secondo me fa capire lo stato d’animo che ho provato negli ultimi due anni. Le altre canzoni hanno tante altre sfumature ed emozioni, però la rabbia e la solitudine sono le due cose che ritornano un po’ in tutto il disco”.

Il cantante ha spiegato che considera questo disco un nuovo inizio:

“L’ho scritto di pancia, in modo sincero, scrivendo le difficoltà che ho vissuto senza nessun timore di farlo. E’ un album che è servito soprattutto a me stesso per conoscermi”.

Ultimo – Solo

Vedi anche: Le più belle canzoni di Ultimo

Il titolo dell’album

Ma come mai questo titolo, “Solo”? Sul titolo dell’album il cantautore ha raccontato:

“Mi vengono in mente tutti i pomeriggi di questi ultimi due anni. Pomeriggi che non passavano mai, vissuti male. E chi mi è stato vicino sa di cosa parlo…⁣ Anche se ora le cose stanno cambiando, dentro e fuori di me, ho voluto chiamare l’album Solo, così che possa per sempre ricordarmi di quei pomeriggi. Di questo periodo storico assurdo. Non ci sono veli, ho scritto quello che avevo dentro in modo totalmente sincero. Ho scelto di farlo perché preferisco sentirmi dare del ‘pesante’ o del ‘depresso’ da qualcuno, piuttosto che non mostrare ciò che sento. Il mio è un patto d’amore con quello che ho dentro”.

“E’ il disco che sento più di tutti gli altri”

Il disco è davvero un punto di svolta per Ultimo che già aveva mostrato talento pop e abilità di scrittura e interpretazione. Ma con “Solo” sembra entrare in una nuova fase:

“Lo sento veramente più di tutti gli altri. L’ho scritto in un periodo tosto per tutti. Sentire che non c’era una sofferenza solo mia mi ha fatto mettere tutto me stesso. C’è una grande sincerità nel disco”.

Insomma, scrivere “Solo” per sentirsi meno solo, e far sentire meno soli tutti noi.



Ultimo – Sul finale

Il nuovo album di Ultimo

Ci sono canzoni d’amore, ovviamente, ma anche molte canzoni introspettive, che vanno in profondità su emozioni e sensazioni restituendole con versi e frasi belle e potenti, alle quali l’interpretazione di Ultimo dà la giusta intensità. Davvero un bel disco, sicuramente da ascoltare e riascoltare, che esula totalmente dal giro delle hit pop “tormentoni estivi italiani”, e punta invece molto più in alto.

Vedi anche: Ultimo: biografia e curiosità sulla nuova stella del pop italiano

Tracklist dell’album “Solo”:

Il bambino che contava le stelle Niente Sul finale Solo Spari sul petto Isolamento Quel filo che ci unisce* Supereroi La finestra di Greta Buongiorno vita Quei ragazzi Non sapere mai dove si va 22 settembre 7+3 Tutto questo sei tu Non amo 2:43 AM

Ultimo – 22 settembre

Il nuovo album di Ultimo è uscito il 22 ottobre 2021 e molte delle canzoni stanno già spopolando in radio e su Spotify. In particolare “Niente”, “Sul finale” e il singolo che dà il titolo dell’album “Solo” sono tra le canzoni più ascoltate su Spotify Italia in questo momento. Nell’album è presente anche l’inedita “Supereroi”, brano che sarà la colonna sonora del nuovo omonimo film di Paolo Genovese, distribuito da Medusa Film, la cui uscita nelle sale è prevista il prossimo Natale.

Vedi anche: