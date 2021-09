Cosa aspettarsi da “Solo”, il nuovo album di Ultimo in uscita il 22 ottobre

“Solo” è il nuovo album di Ultimo in uscita il 22 ottobre 2021. Un album introspettivo da cui ci aspettiamo molto.

Venerdì 22 ottobre 2021 esce l’album “Solo” di Ultimo con le nuove canzoni inedite. Disco molto atteso, soprattutto dopo il grande successo dall’album precedente Colpa delle favole del 2019. Ricordiamo che il giovane artista romano ha il record come “artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio” (all’Olimpico poi!). Ma cosa aspettarci da questo nuovo album?

Intanto, ecco la copertina:

Ultimo, Solo è il nuovo atteso album

“Solo”, che è già in pre-order, uscirà sia nelle solite piattaforme digitali sia in formato fisico con CD, LP e perfino versioni speciali deluxe e box CD Deluxe con ben 17 tavole illustrate, per i fan e le fan più sfegatate. “Solo” è anche il primo album che ultimo si autoproduce con l’etichetta Ultimo Records, segno questo di una indipendenza e una sicurezza dell’artista Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) che non può che far pensare alla sua maturità.

Ed è la maturità che ci aspettiamo da questo nuovo disco. Ultimo, classe 1996, ha sempre dimostrato una sensibilità particolare fin dai suoi esordi e dai primi successi con canzoni che dal rap sono passate lentamente a un cantautorato pop che lo avvicina più a maestri come Lucio Dalla, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Vasco Rossi (di quest’ultimo ha interpretato spesso Sally, Vita spericolata e Albachiara).

Dunque cosa ci aspettiamo da questo nuovo disco di Ultimo? Molto! Perché molto ha saputo fare in passato e pensiamo che due anni abbiano fatto maturare il cantante ancora di più.

“Solo” viene presentato come “un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico”.

Mettersi a nudo e descrivere le proprie emozioni, con grande efficacia, è quello che Ultimo ha saputo fare fin dai primi album. Non resta che aspettare l’uscita dei singoli e dell’album, la cui data di pubblicazione – lo ricordiamo – è il 22 ottobre.

Intanto è uscita anche la lista dei concerti del tour 2022, visto che i concerti di Ultimo del 2021 purtroppo sono stati rimandati:

ULTIMO STADI⁣⁣ 2022

5 GIUGNO 2022 – STADIO COMUNALE – BIBIONE⁣⁣

11 GIUGNO 2022 – STADIO ARTEMIO FRANCHI – FIRENZE *sold out⁣⁣

12 GIUGNO 2022 – STADIO ARTEMIO FRANCHI – FIRENZE ⁣⁣

17 GIUGNO 2022 – STADIO DEL CONERO – ANCONA⁣⁣

22 GIUGNO 2022 – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO – TORINO ⁣⁣

25 GIUGNO 2022 – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – NAPOLI *sold out⁣⁣

26 GIUGNO 2022 – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – NAPOLI⁣⁣

30 GIUGNO 2022 – STADIO ALBERTO BRAGLIA – MODENA⁣⁣

3 LUGLIO 2022 – STADIO SAN NICOLA – BARI⁣⁣

7 LUGLIO 2022 – STADIO ADRIATICO – PESCARA⁣⁣

11 LUGLIO 2022 – STADIO CIBALI – CATANIA⁣⁣

12 LUGLIO 2022 – STADIO CIBALI – CATANIA⁣⁣

17 LUGLIO 2022 – CIRCO MASSIMO – ROMA *sold out⁣⁣

23 LUGLIO 2022 – STADIO SAN SIRO – MILANO⁣⁣

24 LUGLIO 2022 – STADIO SAN SIRO – MILANO *sold out⁣⁣

