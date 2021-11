Morire morire di Fedez. Testo, video e significato della canzone dove Fedez viene ucciso

Fedez – Morire morire. Testo della nuova canzone del cantante tratta dall’album Disumano.

Ed ecco attesissimo il nuovo singolo di Fedez, “Morire morire”, una delle canzoni del momento che anticipa l’album “Disumano”. Questa è la nuova canzone di Fedez da un bel po’ di tempo (escluse collaborazioni). Intanto godiamoci subito il video (dove Fedez muore!), ascoltiamola e leggiamo il testo.

Fedez – Morire morire

Morire morire Testo

[Strofa 1]

Esci, mi hai detto: “Esci”

Come se non li sapessi i miei difetti

Cresci, mi hai detto: “Cresci”

Tacco alto e piedi freddi, mi calpesti

Non vedi l’ora che io vada in tour

Così per un mese mi levo dal cazzo

Ma poi mi richiami e ne vuoi di più

Come gli immobili del Vaticano

E i miei piccoli errori di gioventù

Se c’è l’amore, li paghi di più

Scusa, ogni tanto mi torna su

Anche se ho smesso con tutto già da qualche anno

[Pre-Ritornello]

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttana cerca un alibi

[Ritornello]

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

[Strofa 2]

Medicinali, compressi

‘Sti ragazzini quando gli va bene sono depressi

Del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti

E lo sai che un pochino mi manca scoparti nei cessi

Mi ricordo la notte che hai detto: “Dolcetto o scherzetto?”

E io che pensavo soltanto a riempirti come un palazzetto, va bene lo ammetto

Sei più di un giochetto, sei cento per cento

Dio solo sa quante volte ho sognato di venirti dentro, cuore maledetto

[Pre-Ritornello]

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttana cerca un alibi

[Ritornello]

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

[Outro]

(Esci, mi hai detto: “Esci”)

(Come se non li sapessi, mi hai detto: “Esci”)

Come se stanotte fosse l’ultima

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire morire significato della canzone

E dopo aver letto il testo di Morire morire analizziamo meglio la canzone. Sembra tornare ai vecchi tempi Fedez con questa nuova canzone, dal testo più “sporco” in stile rapper vecchia maniera. Si parla di farsi a pezzi, fare sesso nei locali, notti ai concerti, tutte cose che non facevano parte delle ultime produzioni del cantante.

Fedez ucciso in tutti i modi nel video, mentre il testo è forte ma introspettivo

Già dal video si capisce l’approccio dell’album: un Fedez solo contro il mondo, contestato, manganellato, impiccato, accoltellato, e addirittura un sindaco che… beh, guardate il video per vedere cosa succede. Lo stile ricorda l’Eminem di 20 anni fa, lo stesso mood provocatorio. Allo stesso tempo c’è un certo grado di introspezione nel testo, uno dei più ispirati dell’ultimo Fedez.

Morire in tanti sensi: i giovani depressi, la nostalgia della gioventù che a quanto pare colpisce il 32enne Federico Lucia, “morire per le proprie idee” (forse citazione del De Andrè di “Morire per delle idee). Insomma un bel singolo di quelli che spaccano e provocano, ottimo per lanciare l’album.

La canzone annunciata su Instagram da Fedez

Questo è il post di Instagram dove Fedez ha annunciato l’uscita della nuova canzone. Notare l’icona ironica di una bara e il commento più votato di Chiara Ferragni che ride…

“Morire morire” è il nuovo singolo tratto dall’album “Disumano” in uscita il 26 novembre 2021. Venti canzoni, molte già sentite durante quest’anno, molte completamente inedite. Diverse le collaborazioni per quello che si preannuncia come uno degli album italiani più attesi del 2021.

