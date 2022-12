Canzoni 2022. Top ten delle hit italiane più amate

Canzoni, quali sono le più ascoltate in Italia nel 2022? Ecco la classifica dei brani italiani più popolari dell’anno.

Canzoni – Il 2022 sta per finire, ma è stato un anno all’insegna della musica italiana, grazie ai tanti successi ascoltati da gennaio a dicembre. Durante il Festival di Sanremo e poi con i tormentoni estivi fino ad arrivare alle ultime canzoni del momento. Sono tanti i cantanti che ci hanno fatto emozionare o ballare, ma noi ne abbiamo selezionati i 10 migliori in questa speciale classifica.

Ecco a voi le canzoni italiane più gettonate nel 2022, ottenute incrociando i dati di ascolto di Spotify Wrapped e Youtube. Prima vediamo la classifica e poi ascoltiamole, ancora una volta.

TOP 10 canzoni italiane più amate nel 2022 – Playlist

Mahmood, BLANCO – Brividi Rhove – Shakerando Rkomi, Elodie – La coda del diavolo Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe Thasup feat. Lazza e Sfera Ebbasta – S!r! Ultimo – Ti va di stare bene Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita Annalisa – Bellissima Irama feat. Rkomi – 5 gocce La rappresentate di lista – Ciao Ciao

Mahmood, BLANCO – Brividi

Rhove – Shakerando

Rkomi, Elodie – La coda del diavolo

Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe

Thasup feat. Lazza e Sfera Ebbasta – S!r!

Ultimo – Ti va di stare bene

Irama feat. Rkomi – 5 gocce

Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita

Annalisa – Bellissima

La rappresentate di lista – Ciao Ciao

Qual è la canzone italiana più sentita nel 2022?

Brividi, di Mahmood e Blanco. Il brano che vinto il Festival di Sanremo 2022 (partecipando all’Euro Vision Contest) è anche quello con più ascolti in assoluto su Spotify e le altre piattaforme musicali.

A completare il podio di questa speciale classifica dei brani migliori dell’anno, troviamo “Shakerando” il tormentone realizzato dal rapper Rhove, molto amato dai giovani e il duetto fra due big della musica italiana, perlomeno negli ultimi anni: Rkomi e Elodie, che con la loro “Coda del diavolo” si piazzano al terzo posto.

Musica più ascoltata nel 2022 in Italia

Fra i titoli più amati nel nostro paese però ci sono anche quelli proposti dai gruppi. Ne sono un esempio i Pinguini Tattici Nucleari autori del singolo “Giovani Wannabe” che ci ha tenuto compagnia praticamente durante tutta l’estate 2022 e anche oltre.

Ma questo è stato soprattutto l’anno del rap, si può dire senza timori di essere smentiti guardando i dati sugli ascolti forniti da Spotify. Lo dimostra il trio Thasup, Lazza e Sfera Ebbasta, che hanno dato vita a “S!r!” una delle canzoni che ha letteralmente fatto impazzire la generazione Z e non solo. Spazio poi a un cantante spesso presente fra i successi italiani, vale a dire Ultimo che ha fatto ancora un volta centro con la canzone “Ti va di stare bene”.

Ovviamente non poteva mancare qualche tormentone: La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei lo abbiamo ascoltato in qualsiasi spiaggia, locale o alla radio nei mesi più caldi. Mentre “Bellissima” di Annalisa ci ha fatto ballare e cantare tantissimo, ma più recentemente, ossia nei mesi dell’autunno 2022. Chiudono questa top ten musicale “5 gocce” del duo Irama e Rkomi, capace di totalizzare 17 milioni di visualizzazioni su Youtube e “Ciao ciao” di La rappresentate di lista, altro brano uscito da Sanremo 2022.

Questa li lista delle 10 canzoni più amate nel 2022 in Italia. Fra hit e novità, la bella musica non è decisamente mancata, abbracciando vari generi dal rap al pop. In attesa di sentire i nuovi pezzi del 2023 riascoltiamo sempre con piacere questi successi.