Giorgia canzoni più belle da ascoltare. Compilation delle canzoni vecchie e nuove di Giorgia. Ascoltale qui.

Canzoni Giorgia, scegliere i 10 migliori successi della cantante romana non è impresa facile, ma abbiamo provato a sintetizzare in questo articolo i successi più belli del passato e recenti di Giorgia. In questo modo potrete riascoltare sia le nuove che le vecchie hit indimenticabile di una delle cantanti donne italiane più amate di sempre.

Giorgia le canzoni più belle. Playlist

Ecco le 10 canzoni migliori di Giorgia a partire dall’ultima in ordine di tempo per poi passare a tutte le altre fino agli anni 90. Puoi ascoltarle qui tramite i video Youtube.

Giorgia – Normale

Canzone del 2022, che ha segnato il ritorno sulla scena musicale italiana dopo un periodo di pausa. In questo brano fresco la cantante racconta le diversità e le somiglianze che caratterizzano ogni individuo. In altre parole una riflessione su cosa significhi davvero il concetto di “normalità” oggi giorno.

Gocce di memoria

Brano del 2003 molto toccante perché parla dell’importanza delle memoria. Questa è l’unica che ci consente di restare davvero in contatto con le persone che hanno fatto parte della nostra vita, lasciando evidentemente un segno profondo.

Come saprei

Successo del 1995, che ha permesso a Giorgia di vincere il Festival di Sanremo. Oltre ad essere una straordinaria canzone sui sentimenti, contiene una delle frasi dalle canzoni di Giorgia più belle in assoluto:

“Io ci metterò, Tutta l’anima che ho

Quanta vita sei da vivere adesso, Come saprei”

Di sole e d’azzurro

Brano musicale del 2001 dai grande impatto emotivo, che può essere una canzone da dedicare alla migliore amica oppure alla persona che si ama. Racconta l’importanza di esserci per la persona a cui si tiene nei momenti brutti, ma soprattutto in quelli belli e gioiosi.

Girasole

Una delle canzoni d’amore più belle delle musica italiana che ancora oggi ci capita di ascoltare in radio e perfino in Tv. Girasole, parla di un sentimento provato in maniera profonda verso il proprio compagno in ogni istante. Non a caso una delle frasi del testo dice:

E come un girasole giro intorno a te

Che sei il mio sole anche di notte

Le altre canzoni più famose di Giorgia, titoli

Non finisce qui perché fra i successi di Giorgia ce ne sono altri 5 da riascoltare assolutamente. In particolare:

Come neve, canzone uscita nel 2018 e realizzata con Marco Mengoni, un duetto d’eccellenza per la musica italiana. Oronero, brano italiano di successo del 2016 che ha dato il nome al tour della cantante. Il mio giorno migliore, canzone pop del 2011 che ascoltandola trasmette allegria ed energia positiva. Tu mi porti su, sempre del 2011, racconta un rapporto caratterizzato da un continua tira e molla. Quando una stella muore, brano particolarmente toccante realizzato nel 2013.

Tutte le canzoni di Giorgia

Queste le canzoni di Giorgia che abbiamo scelto per comporre questa playlist. Ma ovviamente ce ne sono altrettante belle nel vasto repertorio della cantautrice italiana. Che come abbiamo visto ha realizzato canzoni a partire dal 1992 fino ad oggi. Senza dimenticare quelle che ancora devono uscire, come ad esempio il brano che Giorgia presenterà partecipando a Sanremo 2023 durante il Festival della canzone italiana, manifestazione che ha già vinto in passato con “Come Saprei”.

Insomma fra canzoni vecchie e nuove Giorgia riesce sempre ad emozionare e a raccontare i sentimenti in musica. L’amore, certamente, ma anche l’amicizia e gli alti e bassi tipici della vita.