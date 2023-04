Le frasi più belle tratte dalle canzoni di Lazza. Da Cenere a Panico fino a tutte le altre, ecco le migliori citazioni del rapper milanese.

Canzoni di Lazza, abbiamo raccolto le migliori frasi contenute nei suoi brani, perché anche se non si direbbe il rapper ne ha scritte tante che fanno riflette. Dalle frasi sulla vita a quelle sull’amore. Ecco allora le più famose tratte dalle canzoni di Lazza, che trovate qui di seguito e potete condividere o utilizzare con i vostri amici, su Whatsapp o sui social network.

Ovviamente c’è l’ultimo successo, ovvero Cenere, ma anche tutte le altre canzoni che hanno fatto di Lazza uno dei cantanti italiani più amati del momento.

Canzoni di Lazza, TOP 5 con le migliori frasi

1) Frasi Lazza Sogni d’oro

Partiamo con la canzone intitolata “Sogni d’oro” una delle più introspettive contenute nell’album Sirio, pubblicato nel 2022 da Lazza, in cui il rapper si prende tempo per riflettere sul suo successo. Fra le frasi più belle contenute in questo testo vi segnaliamo:

Io vorrei sapere solo che effetto ti fa Quando mi guardi dentro e dopo trovi il vuoto Scusa se sono freddo come un obitorio Ma da un po’ di tempo non faccio sogni d’oro

Potete ascoltare queste e le altre frasi contenute in “Sogni d’oro” di Lazza nel video Youtube qui allegato.

2) Frasi Lazza Cenere

Veniamo ora al successo di Sanremo 2023, ovvero Cenere, una canzone che ha riscosso un meritato successo e che contiene diverse frasi su un amore tormentato, di cui però il protagonista non può fare a meno. Ecco alcuni passaggi del testo che lo testimoniano:

Vorrei che andassi via lontana da me, ma sei la terapia

Rinasceremo insieme dalla cenere

Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola

Bella che mi sembri Venere

Scendi che il tempo non vola, sono qua sotto da un’ora

Tu sei più calda del Sole, io invece freddo Mercurio

3) Panico Lazza, frasi

Canzone realizzata in collaborazione con Takagi & Ketra, ricca di dettagli (che potete ascoltare nel video Youtube qui sotto). Ma intanto vi riportiamo una sola frase che spicca all’interno di questo testo, che è la seguente:

siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare

4) Molotov

Questo brano ripercorre un rapporto turbolento fra due amanti, con caratteri forti che quando entrano in contatto creano una miscela esplosiva, come una movolotov. Queste le frasi utilizzate da Lazza per descrivere nel brano lo stato d’animo interiore appena descritto:

Ti scriverò dall’inferno per dirti che ho freddo

Che il diavolo è buono, che io sono peggio

Che ho fatto un disastro, che mi serve aria

Mi stavi cercando ma hai sbagliato strada.

5) Netflix

L’ultima canzone di Lazza che abbiamo preso in considerazione in questa nostra selezione si intitola “Netflix”. In questo caso il paragone fatto dal rapper è quello di cercare di vivere la vita come fosse un film, che però poi non viene bene e fa i capricci come a volte accade con lo streaming. Ecco le frasi che esprimono il concetto:

Sognare di vivere una vita in un film, se gli sforzi non ripagano, baby, è come vederlo in streaming

Frasi canzoni di Lazza nell’album Sirio

Come abbiamo visto molte delle migliori frasi tratte dalle canzoni di Lazza sono contenute nel suo nuovo album. Stiamo parlando del disco intitolato “Sirio”, il terzo pubblicato nella carriera del rapper che è entrato nella storia della musica italiana, visto che ha superato il precedente record di Vasco Rossi restando per più di 20 settimane al primo posto dei dischi più venduti.

Quindi vi consigliamo di ascoltarlo, anche perché al suo interno troverete molte frasi di Lazza per Instagram, da condividere su un post o nelle storie. Ma ovviamente troverete rime e frasi perfette da dedicare anche nelle canzoni più vecchie del rapper, che di hit ne ha realizzate e sicuramente ne farà ancora molte.

