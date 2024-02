Secondo al Festival di Sanremo nonostante un autentico plebiscito di pubblico nel voto popolare che gli ha attribuito il 60% delle preferenze nella serata finale.

Geolier è argento nella classifica finale del 74esimo Festival ma promette di conquistare le classifiche e di dominare la scena della musica del momento per molti mesi a venire. Un testo tutto in napoletano che vale la pena di capire nel suo significato letterale e più ampio. Questo il video del brano I p’ me, tu p’ te.

Geolier – I p’ me, tu p’ te, Video ufficiale

Il significato di I p’ me, tu p’ te

Geolier porta la canzone dialettale e la lingua napoletana al Festival di Sanremo. Cosa che ha creato anche qualche polemica per un regolamento che prevedeva esclusivamente ‘brani in lingua italiana’ e che è stato adattato dal direttore artistico Amadeus. Polemiche anche per il tifo da stadio e il voto massiccio del pubblico a casa che ha trascinato il rapper napoletano fino al secondo posto, ma non oltre Angelina Mango che ha conquistato la vittoria.

I p’ me, tu p’ te è un brano che racconta la fine di una storia d’amore: due persone che tirano le somme di un rapporto ormai logoro e decido di farsi da parte e lasciarsi libere di proseguire la propria vita sentimentale senza legami, ognuno per sé e per conto proprio.

Geolier la spiega così: “É un brano che racconta un rapporto comunque educato, maturo, rispettoso, nel quale la storia d’amore finisce ma non cancella l’affetto e il ricordo di quello che di bello c’è stato. É una presa d’atto e di coscienza: l’amore è finito e bisogna andare avanti”.

Il testo di I p’ me, tu p’ te

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

La traduzione

Noi siamo due stelle che precipitano,

ti stai vestendo consapevole che ti devi spogliare

Pure il male ci fa bene

Abbiamo sperato di stare per sempre insieme

No no, come si fa

No no, dimenticalo

Per adesso, non posso farlo

Se non esistessi, avrebbero dovuto inventarti.

La felicità quanto costa se i soldi non possono acquistarla

Ho sprecato tempo a parlare

Non avrei mai pensato

che l’inizio della storia era già la fine per noi

il cielo ci sta guardando

e quando piove è perché

è dispiaciuto per me e te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Mi intrappoli abbracciandomi

pure il diavolo era un angelo

Come puoi amarmi se non ti amo

come puoi volare senza ali

È passato tanto tempo dall’ultimo volta

dammi un po’ di tempo per l’ultima volta

No no, come si fa

No no, dimenticalo

Per adesso, non posso farlo

Se non esistessi, avrebbero dovuto inventarti.

La felicità quanto costa se i soldi non possono acquistarla

Ho sprecato tempo a parlare

Non avrei mai pensato

che l’inizio della storia era già la fine per noi

il cielo ci sta guardando

e quando piove è perché

è dispiaciuto per me e te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Questa notte è solo nostra

se cerchi la luna, vado a prenderla e te la porto

e pure se lo facessi, tu non ne saresti contenta

vorresti tutte le stelle, io vorrei più tempo con te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Il successo del brano di Geolier

Fin dalla prima esecuzione a Sanremo, e dalla sua pubblicazione sulle piattaforme digitali, la canzone di Geolier ha raccolto milioni e milioni di riproduzioni. Un successo straordinario per il rapper napoletano che ha dominato le classifiche nel 2023 e che sarà in tour nel 2024 con numerose date estremamente importanti che includono anche tre spettacoli allo stadio Maradona di Napoli andati esauriti in un lampo.

Concerti Geolier 2024 le date del tour estivo

sabato 15 giugno 2024 – STADIO F. SCOGLIO · MESSINA

venerdì 21 giugno 2024 – STADIO D. A. MARADONA · NAPOLI

sabato 22 giugno 2024 – STADIO D. A. MARADONA · NAPOLI

domenica 23 giugno 2024 – STADIO D. A. MARADONA · NAPOLI

venerdì 28 giugno 2024 – ROCK IN ROMA · ROMA

sabato 29 giugno 2024 – NOSOUND FEST · SERVIGLIANO (FM)

venerdì 05 luglio 2024 – LUCCA SUMMER FESTIVAL · LUCCA

sabato 06 luglio 2024 – FIERA MILANO LIVE · MILANO

venerdì 12 luglio 2024 – SONIC PARK · STUPINIGI (TO)

lunedì 12 agosto 2024 OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PARCO GONDAR · GALLIPOLI (LE)

venerdì 16 agosto 2024 – RED VALLEY · OLBIA (SS)

