Personale, il singolo di Mahmood e Geolier. Testo e video di una canzone da club. Di cosa parla e perché mette voglia di ballare.

Si intitola Personale il brano nato dalla collaborazione fra 2 dei migliori cantanti italiani di adesso: Mahmood e Geolier. Questo pezzo fa parte del nuovo album di Mahmood e arriva dopo i rispettivi successi sanremesi, ossia: Tuta Gold e I p’ me tu p’ te.

Vediamo cosa racconta e perché secondo me è una delle canzoni da ballare nei prossimi mesi, fino all’estate.

Personale Mahmood feat. Geolier, testo

Partiamo dalle frasi che compongono il testo completo della canzone del duo pop-rap:

Baby, lo vedi sulla mia faccia

Tutto ciò che non dico, per non darti fastidio

Lasciami un pace per cinque minuti

Alla gara di solitudine, sarei già sopra il podio

Mi si gela il cuore

Quando dici goodbye per davvero

Stiamo su due linee

Che non si incontrano perché non mi chiedi come stai

Mai, sai che non mi vedrai

Su una Maserati white non è niente di personale

Ma, ma, ma, ma, mai, preferisco l’hype

Per un cuore oversize tu, troppo personale oramai

Tu nun tiene mai nu segreto

Perché si ‘o tiene nun ‘o mantiеne

Ij t’aspettasse millе minute

Però si fosse cuntento aroppe che t’hê vestuto

E tu stai ballanno ‘rinto ‘o club

Però tutti quant’ stanno guardanno

Qua nisciuno balla, stanno ferme

Tutt quant’, pure ‘e femmene

Nun ci trase ‘rinto ‘o ciel

Se viene tu cu’ tutte ‘e personalità che tieni

Ti piace ‘o Lamborghini, vuoi nu Bugatti

Ti piace Gucci sul LV

Pe’ me si ‘o fuoco ‘e vote chiù friddo ‘e l’inferno

Oppure niente e simme chesto

Ma, ma, ma, ma, mai, sai che non mi vedrai

Su una Maserati white non è niente di personale

Ma, ma, ma, ma, mai, preferisco l’hype

Per un cuore oversize tu, troppo personale oramai

Nun me può vere’ mai ca

Io te vengo a cerca’ non è niente di personale

Ma, ma, ma, ma, mai, preferisco l’hype

Ij vivo ‘na vita oversize troppo personale oramai

Significato della canzone di Mahmood e Geolier

Dalle parole nel brano si può intuire cosa racconta. La prima strofa di Mahmood inizialmente ha un’atmosfera cupa che pian piano sale diventando godibile. Parla di due persone opposte che si attraggono, ma che sono del tutto incompatibili fra loro. Come sempre in modo fresco e originale.

Poi, dopo il ritornello, entra in scena Geolier, infatti la seconda parte del brano è cantata dal rapper napoletano. Qui viene introdotta una donna sicura di se, che emana un fascino particolare. Questa si trova esattamente al centro della pista e attira gli sguardi di tutti per la sua forte personalità, che emerge sia negli aspetti positivi che in quelli negativi. Quindi in entrambi i casi si parla di attrazione e degli aspetti belli e brutti che ne conseguono.

Video Mahmood, Geolier – Personale

Ascolta qui il brano nel video ufficiale disponibile su YouTube e nella altre piattaforme per lo streaming musicale dall’8 marzo 2024.

Perché Personale è una canzone che si balla

Già dal primo ascolto si ha l’impressione che questo singolo farà ballare molti italiani in un club o negli stabilimenti balneari, magari al tramonto d’estate mentre si sorseggia un drink. Lo si intuisce dal ritornello, dal ritmo che entra in testa, ma anche dalle sonorità in crescendo che si possono ascoltare nel brano.

Quindi dopo il balletto dei “5 cellulari nella Tuta gold” che ha conquistato tutti su Tik tok e gli altri social, ora il Mahmood è pronto a farci ballare di nuovo con “Personale” in collaborazione con Geolier. Questa volta però in modo diverso come detto, con uno stile da club decisamente azzeccato. Entrambi i brani sono presenti nel nuovo disco del cantante milanese, che sin intitola “Nei letti degli altri” uscito l’8 marzo 2024.

