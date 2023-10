Mahmood, l’ultima canzone è Cocktail d’amore. Data uscita, testo e significato del nuovo brano del cantante due volte vincitore di Sanremo.

Si chiama Cocktail d’amore il nuovo singolo di Mahmood. E’ un brano che segna il ritorno sulla scena musicale italiana del cantante che ha scalato le classifica nazionali e internazionali a suon di hit. Questa volta ci propone una canzone d’amore segnata da un velo di tristezza.

Ecco allora quando esce e di cosa parla il brano, quali sono le frasi più significative del testo e le ultime sui concerti di Mahmood.

Cocktail d’amore, testo canzone di Mahmood

La nuova canzone di Mahmood esce venerdì 3 novembre 2023. L’annuncio è arrivato dal cantante sulla sua pagina ufficiale Instagram dove attualmente c’è solo un post, proprio quello che riguarda il nuovo singolo. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Amazon music fino a YouTube dal tre novembre. Mentre attualmente è disponibile solo in pre-save.

Il testo è stato scritto da Mahmood e prodotto da Dardust. Tuttavia, dato che il singolo deve ancora uscire, al momento il testo completo non è ancora disponibile, ma nei prossimi giorni lo troverete in questa pagina in aggiornamento, dove vi invitiamo a tornare. Intanto però ecco cosa sappiamo sul significato della canzone.

Significato del nuovo singolo di Mahmood

Cocktail d’amore è una ballad malinconica su un amore finito o meglio una relazione ormai giunta al capolinea. Le frasi che compongono il testo del brano sfogliano con delicatezza i ricordi della coppia. A partire dai viaggi fino ai momenti e ai gesti più semplici che però riempiono il cuore.

Ma nel singolo troviamo anche le aspettative e i sogni che ormai sono diventati annebbiati e lasciano spazio solo ai rimpianti. Quindi amore, ricordi, malinconia e amarezza sono gli ingredienti del Cocktail d’amore cantato da uno dei cantanti simbolo della generazione Z.

Concerti Mahmood 2024 date in Italia e all’estero

Nel 2024 il cantante italiano sarà in tour con concerti in tutta Europa, a riprova del suo successo internazionale (nel 2019 ha vinto un premio all’Eurovision Song Contest). Sono 16 le date in calendario per l’European Tour 2024, fra cui:

Inghilterra (domenica 7 aprile a Londra presso il Kentish Town Forum)

Francia (a Parigi lunedì 8 aprile 2024 presso l’Olympia)

Olanda (il 15 aprile ad Amsterdam presso il Paradiso)

Germania (con 3 date: a Colonia il 13 aprile, a Stoccarda il 18 aprile e a Berlino domenica 21 aprile 2024).

Spagna (4 volte: a Madrid l’8 maggio, a Barcellona il 9 maggio, a Murcia l’11 maggio e a Pontevedra il 12 maggio).

Queste le principali date dei prossimi concerti di Mahmood, ma ce ne sono molte altre. Il più importante è però il concerto finale, che sarà in Italia: venerdì 17 maggio 2024 al Fabrique di Milano. All’interno dei queste esibizioni da vedere assolutamente canterà i suoi successi da Soldi a Dorado, passando per Brividi (la canzone con Blanco) fino al nuovo brano Cocktail d’amore.

