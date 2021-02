Amare, testo e significato della canzone di La Rappresentante di Lista, partecipante a Sanremo 2021.

Ecco il testo e il significato di questa bellissima canzone: Amare, come dice il titolo, ma in un senso molto più ampio e profondo di quello che può sembrare. Non è solo una canzone romantica quella de La Rappresentante di Lista, ma – come vedremo – qualcosa di più. Intanto ecco il testo:

Testo Amare – La Rappresentante di Lista

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

Significato canzone “Amare” di La Rappresentante di Lista

“Amare senza avere tanto / Urlare dopo avere pianto”. Non una semplice canzone d’amore, come potrebbe sembrare, o meglio: non una semplice canzone romantica. Perché di amore si parla, senza dubbio: ma in senso più ampio, più cosmico e universale. Il significato di Amare sembra proprio questa grande voglia di amare tutto, di rinascita, di vita, di libertà. Questo si deduce dalle frasi e dai versi del testo di questa bellissima canzone de La Rappresentante di Lista.

Come ha spiegato la stessa Veronica Lucchesi:

“La nostra è una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e di amore. Si tratta di una canzone classica che esplode nel ritornello con tanta energia. Ci portiamo dietro i segni di un periodo devastante per l’essere umano, ma anche di crescita. Sul palco vedo già qualcosa che si muove in questa direzione. Le cose che ci sono più mancate sono quelle quotidiane, la possibilità di andare a teatro, di andare a trovare degli amici.”

La Rappresentante di Lista, un duo originale

Il gruppo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha compiuto un percorso artistico interessante e originale, passando dall’indie al pop, fino alla canzone più classica sanremese. Tra i loro successi ricordiamo “Quinto corpo”, “Wow” e il recente singolo “Alieno”. Gli autori della canzone “Amare”, presentata a Sanremo 2021, risultano Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Dardust e R. Cammarata.

