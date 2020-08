Pazzo di Lei è una delle canzoni più amate in assoluto di Biagio Antonacci. Si tratta di un brano del 2008, ma che ancora oggi i fan del cantautore milanese e delle musica italiana, ascoltano volentieri.

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa canzone contenuta nell’album intitolato “Il cielo ha una porta sola”. Ecco dunque testo, video e frasi più belle della canzone Pazzo di lei.

Pazzo di lei – Biagio Antonacci testo

Lui, lui è pazzo di lei

e per questo che non sa più darsi pace

lui, lui è gioco di lei

tanto buona ma più furba di una zingara

lui, lui è pazzo di lei

pochi anni ma nel cuore tanto cinema

Lei è sale fa male ma porta

quella cosa in più quando c’è poco sapore

amore e sale di una vita che ha senso

solo quando il godimento è buono e lento

Lui lui lui, lui è fatto di lei

quando finge che potrà un giorno farne a meno

lui, lui è pieno di lei

nei suoi occhi giallo grano e si perdono

Lei è sale fa male ma porta

quella cosa in più quando c’è poco sapore

amore e sale di una vita che ha senso

solo quando il godimento è buono e lento

Lei è sale fa male ma porta

quella cosa in più quando c’è poco sapore

amore e sale di una vita….

Biagio Antonacci, pazzo di lei. Video

Se questo testo vi ha messo voglia di riascoltare il brano, ecco il video della canzone di Biagio Antonacci, tratto direttamente da Youtube. Buon ascolto!

Pazzo di lei, frasi e significato

Dal testo e dall’ascolto, avrete capito che si tratta di una delle canzoni d’amore su cui Biagio Antonacci ha fondato buona parte del suo successo. Le parole utilizzate dal cantante fanno capire quanto l’uomo protagonista dal brano sia pazzo di una donna, tanto da non riuscire a darsi pace.

Lei dal canto suo è “tanto buona ma più furba di una zingara”, come dice in una delle prime frasi del brano. A riprova del fatto che lei arrechi sia gioia sia un pizzico di sofferenza in lui, ecco le strofe in cui la definisce “sale che fa male”. Tuttavia lei è capace di portare quel qualcosa in più alla vita di lui, l’amore. Che poi è il sale della vita, come dice Biagio stesso nel proseguo del testo.

Insomma, questa canzone ha avuto successo anche per le frasi sulla vita amorosa che contiene, in cui molti probabilmente si rivedono. Il testo, seppur non molto lungo, rende bene l’idea di un desiderio di un uomo nei confronti di una donna, anche se questo può far male. La musica di accompagnamento e la voce di Biagio Antonacci poi fanno il resto.

Biagio Antonacci canzoni 2020

Abbiamo visto testo e significato di uno dei brani storici di Biagio Antonacci. Per quanto riguarda il presente, invece, il cantante si gode il successo della sua ultima canzone intitolata “Per farti felice”. Su Youtube le visualizzazioni raggiunte dal brano superano il milione e mezzo, mentre nelle classifiche del momento il singolo è stato presente per varie settimane.

