Iris (tra le tue poesie), rappresenta uno dei successi, probabilmente il più grande, fra le canzoni di Biagio Antonacci. Questo brano risale al 1998 e segna inevitabilmente la carriera musicale del cantautore di Milano, visto il grande successo ottenuto.

L’impatto del brano sul pubblico fu tale che il cantante decise di chiamare allo stesso modo l’etichetta discografica da lui fondata, la Iris srl. Proprio perché questo brano, resta ancora oggi impresso nella memoria di tutti coloro che amano Biagio Antonacci, scopriamo il significato di questo capolavoro, dove l’amore sincero e genuino regna.

Biagio Antonacci – Iris

Il significato di Iris

“Iris tra le tue poesie,

ho trovato qualcosa che parla di me,

le hai scritte tutte con blu,

su pezzi di carta trovati qua e là,

dimmi dove, dimmi come,

e con che cosa ascoltavi la mia vita,

quando non stavo con te,

e che sapori e che umori, che dolori e che profumi respiravi,

quando non stavi con me”

Questo brano tratta il rapporto sentimentale idilliaco che il protagonista sta vivendo con la propria compagna. Egli, frugando nei ricordi di lei (le sue poesie), a come fosse la sua vita prima che avvenisse questo fortunato incontro amoroso. Dunque ci si riferisce ai tempi prima della relazione.

Iris e il suo amore incondizionato

Nella parte centrale del brano, c’è il ringraziamento dell’uomo nei confronti della donna per la sua semplicità e la genuinità con cui vive la loro relazione. E’ un modo di amare del tutto naturale, che la lei riesce a dare in modo incondizionato e per questo risulta meraviglioso. Infatti, nel ritornello viene chiaramente espresso tutto questo:

“Iris mi viene da dirti,

Ti amo e lo sai,

Non l’ho detto mai.

Quanta vita c’è, quanta vita insieme a te,

Tu che ami e tu che non lo rinfacci mai,

E non smetti mai di mostrarti come sei,

Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”

L’augurio finale che chiude la canzone

Nella parte finale del brano, l’uomo, pensa ora al suo presente con Iris e si augura che questa storia meravigliosa, possa proseguire per tutta la vita. Infatti il pezzo si chiude con queste parole:

“Il mio nome dillo piano,

lo vorrei sentire sussurrare adesso,

che ti sono vicino,

la tua voce mi arriva,

suona come un’onda che mi porta il mare,

ma che cosa di più,

Iris ti ho detto ti amo,

e se questo ti piace rimani con me”.

Biagio Antonacci, oltre Iris, le sue fonti di ispirazione

Si chiude così una canzone di Antonacci che è una vera e propria dichiarazione d’amore, accompagnata da un melodia dolce e orecchiabile, che l’ha resa il successo migliore di questo artista.

Come avviene in molte delle canzoni firmate da Biagio Antonacci, probabilmente quella descritta è una lei con cui il cantante ha davvero avuto una storia d’amore. Infatti, egli ha sempre dichiarato che le donne che fanno parte della sua vita hanno ispirato molti dei suoi successi musicali.

E se così fosse questa Iris deve essere stata davvero una donna unica, di quelle che si incontrano forse una sola volta nella vita.

In ogni caso se dalle sue storie nascono risultati di questo tipo in musica, allora siamo certi che i suoi fan si augurano che il cantautore milanese possa viverne altre, della stessa intensità. Per regalare le medesime emozioni, fornite con questo pezzo a tutti quelli che lo ascoltano.

Questa, dunque la nostra analisi del testo e significato della canzone di Biagio Antonacci Iris, ogni altra vostra opinione al riguardo è comunque ben accetta, quindi non abbiate timore di esprimervi.

