Quali sono gli artisti italiani e stranieri che si esibiranno sui palchi di Milano nel 2020? Ecco le date dei concerti del 2020 nel capoluogo lombardo.

Concerti Milano 2020. Sono molti i nomi di artisti italiani e stranieri che faranno tappa a Milano per i loro tour di concerti previsti nel 2020. Dal pop al rock, dal jazz alla musica italiani, sui palchi della città sarà possibile ascoltare e vedere tutto e di più, dai live più pirotecnici a quelli più intimisti. Dagli artisti italiani ai big internazionali. Ecco la lista dei live da non perdere a Milano nel 2020.

Concerti Milano 2020: quelli da non perdere, italiani e internazionali

(lista in aggiornamento)

Gennaio 2020

Roberto Bolle and Friends: 4, 7 gennaio (Teatro degli Arcimboldi)

Gino Paoli: 10 gennaio (Teatro del Verme)

Gazzelle: 18 gennaio (Mediolanum Forum)

Gigi D’Alessio: 20 gennaio (Mediolanum Forum)

The Calling: 17 gennaio (Circolo Magnolia)

Sabaton: 28 gennaio (Alcatraz)

Sum 41: 28 gennaio (Lorenzini District)

Febbraio 2020

Slipknot: 11 febbraio (Mediolanum Forum)

Jonas Brothers: 14 febbraio (Mediolanum Forum)

J-ax: 16 febbraio (Arese)

Liam Gallagher: 16 febbraio (Mediolanum Forum)

Dropckick Murphys: 17 febbraio (Alcatraz)

Riki: 22 febbraio (Mediolanum Forum)

Angelo Branduardi: 24 febbraio (Teatro del Verme)

Marzo 2020

Giusy Ferreri: 2 marzo (Magazzini Generali)

Brunori Sas: 13 marzo (Mediolanum Forum)

Avril Lavigne: 16 marzo (Fabrique)

Gemitaiz e Madman: 20 marzo (Mediolanum Forum)

James Blunt: 25 marzo (Mediolanum Forum)

Modà: 28 marzo (Mediolanum Forum)

Aprile 2020

Marracash: 3, 4, 18 aprile (Mediolanum Forum)

Subsonica: 9 aprile (Alcatraz)

Evanescence and Within Temptation: 14 aprile (Mediolanum Forum)

Mahmood: 14 aprile (Alcatraz)

Marco Masini: 16 aprile (Teatro degli Arcimboldi)

Rocco Hunt: 17 aprile (Fabrique)

Ghemon: 30 aprile (Alcatraz)

Dua Lipa: 30 aprile (Mediolanum Forum)

Maggio 2020

Marracash: 2 maggio (Forum di Assago)

Annalisa: 4 maggio (Fabrique)

Enrico Nigiotti: 5 maggio (Teatro Dal Verme)

Joe Satriani: 18 maggio (Teatro Dal Verme)

Kraftwerk 3-D: 25 maggio (Teatro degli Arcimboldi)

5 Seconds of Summer: 29 maggio (Forum di Assago)

Mario Biondi: 30 maggio (Teatro degli Arcimboldi)

Giugno 2020

Tiziano Ferro: 5, 6 e 8 giugno (San Siro)

Eric Clapton: 6 giugno (Mediolanum Forum)

Nick Cave and The Bad Seeds: 9 giugno (Mediolanum Forum)

Green Day: 10 giugno (Ippodromo Snai San Siro)

Aerosmith: 12, 13 e 14 giugno (MIND Milano Innovation District)

Salmo: 14 giugno (San Siro)

Vasco Rossi: 15 giugno (MIND Milano Innovation District)

Ultimo: 18 e 19 giugno (San Siro)

Camilla Cabello: 24 giugno (Forum di Assago)

Cesare Cremonini: 27 giugno (San Siro)

Luglio 2020

Thom York: 9 luglio (Ippodromo Snai San Siro)

Max Pezzali: 10 e 11 luglio (San Siro)

Script (the): 10 luglio (Ippodromo Snai San Siro)

Billie Eilish: 17 luglio (Mind Innovation District)

Ozuna: 24 luglio (Ippodromo Snai San Siro)

Settembre 2020

Tash Sultana: 9 settembre (Circolo Magnolia)

Hollywood Vampires: 10 settembre (Mediolanum Forum)

Francesca Michielin: 20 settembre (Carroponte)

Steven Wilson: 23 settembre (Mediolanum Forum)

Biagio Antonacci: 29 e 30 settembre (Teatro Carcano)

Helloween: 30 settembre (Lorenzini District)

Ottobre 2020

Biagio Antonacci: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 ottobre (Teatro Carcano)

Emma: 5 ottobre (Mediolanum Forum)

The Chainsmokers: 10 ottobre (Mediolanum Forum)

David Garrett: 17 ottobre (Forum di Assago)

Deep Purple: 19 ottobre (Forum di Assago)

The 1975: 19 ottobre (Fabrique)

Novembre 2020

Tommaso Paradiso: 11 novembre (Forum di Assago)

Simply Red: 16 novembre (Mediolanum Forum)

The Neighbourhood: 21 novembre (Fabrique)

Il Volo: 30 novembre (Forum di Assago)

Dicembre 2020

Gianna Nannini: 1 dicembre (Forum di Assago)

Nightwish: 3 dicembre (Lorenzini District)

Concerti a Milano nel 2020, un anno molto ricco di eventi

Insomma, sono davvero molti gli artisti che hanno deciso di calcare i palcoscenici milanesi. Fra i più quotati ovviamente compaiono San Siro, tappa imperdibile per i cantanti del calibro di Tiziano Ferro, ma anche per artisti più emergenti come Ultimo che occuperà lo stadio il 19 giugno 2020. O ancora Max Pezzali (con un grande concerto evento), Cesare Cremonini e Salmo.

Palco d’elezione comunque anche per gli artisti stranieri rimane il Mediolanum Forum di Assago, che si aggiudica la maggior parte dei performer in tour nella nostra bella isola. Proprio al Forum di Assago sarà possibile vedere ed ascoltare concerti di James Blunt, Liam Gallagher e i Jonas Brothers ma anche tanti artisti italiani come Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Emma, i Modà e molti altri ancora. Molto atteso il ritorno di Avril Lavigne, che si esibirà al Fabrique dopo 5 anni di pausa, e ovviamente la data di Vasco Rossi per il suo VascoNonStop Live tour che toccherà Milano il 15 giugno al Mind Innovation District.

Proprio nello stesso posto si esibirà anche una stella nascente della trap internazionale, la seguitissima ed amatissima Billie Eilish. Non mancano nomi come Thom York ed Eric Clapton, Nick Cave che presenta il suo disco di recente uscita, il primo allo Snai di San Siro e il secondo e il terzo al Mediolanum Forum, e qualche data un po’ nostalgica tra Simply Red e Green Day.

Insomma, Milano ha scelto di fare una programmazione davvero per tutti i gusti, anche se, a nostro dire, le donne sono ancora troppo poche rispetto ai colleghi maschi. Ma continuiamo a sperare che le cose cambino. Intanto, buoni concerti!

