Francesca Michielin: canzoni, discografia e biografia, curiosità e il rapporto con Fedez della cantante di Bassano del Grappa.

Francesca Michielin è nata nel 1995 ed è una musicista e cantautrice italiana. E’ diventata famosa a partire dal 2011 con la vittoria a X-Factor, in seguito ha cantanto varie canzoni di successo e collaborato spesso con Fedez, con il quale duetta a Sanremo 2021. Ma chi è Francesca Michielin e quali sono le sue canzoni più famose?

Gli inizi con X-Factor e le prime canzoni

Francesca Michielin (e non Michelin, come scritto a volte erroneamente) ha iniziato a fare musica da bambina, e non ha mai smesso. Il grande successo lo ottiene nel 2011 vincendo X-Factor. Nel 2012 debutta con la canzone Distratto, scritto da Elisa.

Francesca Michielin – Distratto

Sempre nel 2012 esce il suo album Riflessi di me, sempre supervisionato da Elisa, con diversi singoli di successo, come Sola, tutto quello che ho e Se cadrai.

Francesca Michielin – Sola

Sempre nello stesso periodo inizia a collaborare con Fedez. I due ad esempio cantano assieme in Cigno nero, singolo di grande successo, e in questo periodo Francesca apre molti concerti di artisti famosi.

Fedez e Francesca Michielin – Cigno nero

La carriera della cantante a questo punto è decisamente avviata, tanto che nel 2014 canta un brano della colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, la canzone si intitola Amazing ed è scritta e cantata da Francesca. Dopo essersi laureata collabora ancora con Fedez nel singolo Magnifico, di grande successo.

Francesca Michielin e Fedez – Magnifico

Nel 2015 altro grande successo per la cantante, ovvero il singolo L’amore esiste, tratto dal suo secondo album “di20”. A tutt’oggi una delle sue canzoni più famose.

Francesca Michielin – L’amore esiste

L’album sforna vari singoli di successo e la cantante continua a collaborare con Fedez, sia in studio sia live, e anche con alcuni rapper. Nel 2016 partecipa al festival di Sanremo arrivando al secondo posto con la canzone Nessun grado di separazione.

Francesca Michielin – Nessun grado di separazione

In seguito partecipa all’Eurovision Song Contest. Nel 2017 pubblica il terzo album, dal titolo 2640, con la collaborazione di Calcutta, Tommaso Paradiso e Cosmo. Tra i tanti singoli di successo nelle radio e su Youtube segnaliamo la bella Io non abito al mare.

Francesca Michielin – Io non abito al mare

Diventano delle hit anche Tropicale e Femme, canzone dal testo impegnato che tratta del tema del mansplaining. La carriera dell’artista prosegue con canzoni, collaborazioni, colonne sonore, concerti, fino al 2019, quando esce Cheyenne, singolo che anticipa il nuovo album, il quarto, di Francesca Michielin.

Francesca Michielin – Cheyenne

Nel 2020 la vediamo sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo, dove duetta con Maria Antonietta e Levante cantando Si può dare di più. Poco dopo annuncia l’uscita del suo nuovo album, ovvero Feat (stato di natura), dove ogni singolo pezzo vede una collaborazione diversa, tra questi i Maneskin, Fabri Fibra, Gemitaiz, Coma_Cose, Elisa, Max Gazzè e molti altri.

Francesca Michielin e Fabri Fibra – Monolocale

Nel marzo del 2021 partecipa al Festival di Sanremo assieme al fidato Fedez, collaboratore di vecchia data, con la canzone “Chiamami per nome”.

Francesca Michielin, un talento eclettico e sorprendente

La cantante veneta ha dimostrato in questi anni una grande versatilità, sapendo unire il rock (sua passione iniziale) con il pop, il rap e la trap. Non dimentichiamoci infatti che Francesca ha studiato al Conversatorio, è una vera musicista, ma allo stesso tempo sa ibridare i generi più disparati, seguendo le tendenze del momento.

Ha sempre scritto o co-scritto molte delle sue canzoni, avvalendosi della collaborazioni di alcuni dei migliori autori e producer italiani. Ma soprattutto ha sempre collaborato tanto, dimostrando un’apertura verso vari generi musicali.

Come abbiamo visto una collaborazione particolare è quella con Fedez, forse anche la più fruttuosa, che va ormai avanti da molti anni. Insomma un’artista che non smette di sorprendere e che, ne siamo sicuri, continuerà a farlo.

