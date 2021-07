Concerti estate 2021. Ecco il calendario degli eventi musicali estivi in Italia e non solo, in programma da luglio a settembre.

Concerti 2021. Dopo tanti mesi difficili, la musica dal vivo torna finalmente protagonista dell’estate italiana e lo fa con i concerti dei migliori cantanti. Infatti, nel rispetto delle regole, si potrà tornare a partecipare agli show dei grandi nomi della musica.

Vediamo l’elenco dei principali concerti che si terranno in Italia da luglio fino a settembre 2021, con date e luogo di ogni evento.

Concerti estivi: cantanti e date da luglio a settembre 2021

Concerti Paolo Conte

Il cantautore conosciuto in tutto il mondo, si esibirà nelle seguenti date:

venerdì 16 luglio ad Alba (CN) in Piazza Medford durante il Collision Festival

sabato 24 luglio a Grado (GO), al Parco delle Rose

venerdì 6 agosto, all’Opera Garnier di Montecarlo

mercoledì 24 agosto, in Piazza Riforma a Lugano

domenica 29 agosto a Mantova, all’Esedra di Palazzo Te

giovedì 2 settembre, a Villars-les-Dombes, presso il Parc de Oiseaux.

Concerti Annalisa

Queste le date estive 2021 del “Nuda 10 Open Air”:

venerdì 23 luglio, presso il Castello Sforzesco di Vigevano

sabato 24 luglio, al Parco Castello di Zevio

martedì 27 luglio a Monopoli (BA), all’ex deposito carburanti

sabato 31 luglio a Trento, in Piazza Duomo

giovedì 5 agosto a Cervere frazione di Grinzano, presso l’anfiteatro dell’anima

mercoledì 11 agosto allo Stadio comunale di Petrosino

venerdì 13 agosto a Offrida, in Piazza del Popolo.

Concerti Francesca Michielin

Ben 11 date estive per la cantante Francesca Michielin:

giovedì 8 luglio a Marostica (VI) in Piazza Castello

sabato 17 luglio a Biella, presso il Parco Eunice Kennedy Shiver

domenica 18 luglio a Como (Parco Villa Olmo)

martedì 20 luglio a Bologna (Parco Caserme Rosse nel Sequoie Music Park)

martedì 27 luglio a Feltre, in Piazza Maggiore

mercoledì 28 luglio Firenze, presso l’anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

venerdì 30 luglio a San Romano in Garfagnana, presso la Fortezza delle Verrucole

giovedì 5 agosto Jesolo, nel Parco Pegaso

giovedì 26 agosto a Reggio Calabria, in Piazza Castello

domenica 5 settembre a Napoli, al Palazzo Reale

sabato 11 settembre a Verona, presso il Teatro Romano

Concerti Emma

Ecco gli eventi in calendario nell’estate 2021 per Emma Marrone:

9-10 luglio a Nichelino, nell’ambito del Stupinigi Sonic Park 2021

lunedì 12 luglio a Bologna, nel Sequoia Music Park

mercoledì 21 luglio a Firenze, presso l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Concerti The Kolors

Uno dei gruppi più amato dalle giovani si esibiranno in 2 occasioni:

sabato 24 luglio a Civitanova Marche, presso l’Arena del Mare

lunedì 9 agosto a Petrosino, presso lo Stadio Comunale

Concerti Noemi

La cantante dai capelli rossi, ha in programma i seguenti concerti durante l’estate 2021:

sabato 7 agosto a Civitanova Marche, presso l’Arena del mare

lunedì 6 settembre a Roma, all’Auditorium Parco della musica

martedì 7 settembre Firenze, nell’anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

sabato 11 settembre a Sesto San Giovanni, presso Carroponte

Concerti Mahmood

Due i concerti in programma per uno dei big della musica italiana:

venerdì 13 agosto 2021 a Lecce, in Piazza Libertina

sabato 4 settembre a Taormina, presso il Teatro Antico.

Concerti Michele Bravi

4 i concerti del giovane cantante italiano:

lunedì 2 agosto a San Romano in Garfagnana, presso la Fortezza delle Verrucole

giovedì 12 agosto a Jesolo, nel Parco Pegaso

venerdì 13 agosto a Majano, durante il Festival locale

martedì 14 settembre a Catania, in Villa Bellini.

Concerti estate 2021 si faranno, ma ci sono regole

Abbiamo visto le date dei principali concerti, ma gli appuntamenti sono davvero tanti e riguardano anche altri cantanti famosi non riportati in questa lista. Alcuni esempi? Si va dai Coma Cose, protagonisti all’ultimo Sanremo e ora con 11 date in programma, a Samuele Bersani, che con il suo Tour Estemporaneo Estate 2021, terrà 10 concerti. Tanti gli eventi sparsi per l’Italia, anche per i sempreverdi Antonello Venditti, Max Pezzali e Umberto Tozzi.

Insomma questa estate, gli appassionati di musica avranno finalmente l’imbarazzo della scelta, anche se fondamentalmente saranno gli artisti italiani ad esibirsi. Infatti, a causa delle conseguenze dell’emergenza coronavirus, i cantanti stranieri torneranno a fare concerti live in Italia solo nel 2022, salvo qualche eccezione.

Ed è proprio con le regole anti covid che bisogna fare i conti (per partecipare agli eventi bisognerà avere il green pass oltre a mantenere il distanziamento e seguire le altre regole che abbiamo imparato a conoscere). Non a caso, come potete vedere dagli eventi, le location che ospitano i live sono cambiati, proprio per permettere il rispetto dei nuovi protocolli. Questo, unito ad un contingentamento degli ingressi permetteranno di svolgere gli eventi in tutta sicurezza. Insomma, un piccolo prezzo da pagare per godersi lo spettacolo.

Quindi, anche se distanziati, i concerti estate 2021, promettono di farci divertire a suon di musica e parole, quelle dei cantanti più amati, in particolare gli italiani. A voi la scelta di quale seguire.

