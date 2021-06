Canzoni, ormai arrivati a luglio, ecco le canzoni 2021 più ascoltate su radio, Spotify e Youtube, in Italia. Classifica TOP 10

Ed eccoci ormai arrivati a luglio, ci avviciniamo al cuore dell’estate. Quali sono le canzoni 2021 più ascoltate questa settimana? Ecco la classifica che arriva a fine giugno.

Canzoni 2021, le più ascoltate al 28 giugno

Coldplay – Higher Power Martin Garrix, Bono & The Edge – We Are the People Samuel & Francesca Michielin – Cinema Marco Mengoni – Ma stasera Takagi & Ketra feat Gusy Ferreri – Shimmy Shimmy Justin Bieber – Peaches Onerepublic – One Justin Wellington – Iko Iko Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti – Mille Rocco Hunt, Ana Mena – Un bacio all’improvviso

Queste le prime 10, basandoci sui passaggi radiofonici e le tendenze di Spotify e Youtube Italia.

Le canzoni più ascoltate questa settimana, estate 2021

Come vediamo ai primi posti resistono saldamenti i Coldplay e Martin Garrix con gli U2. Forse una buona notizia per chi odia i tormentoni estivi.

Seguono Marco Mengoni con la sua canzone Ma stasera, poi Samuel e Francesca Michielin con “Cinema”.

Inevitabilmente si arriva a uno dei probabili tormentoni dell’estate 2021, del trio ormai collaudato Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e la loro Shimmy Shimmy. Che, a dirla tutta, è l’unica canzone dell’estate 2021 (anzi una delle due) che rientra nella categoria dei classici “tormentoni”.

Seguono Justin Bieber con Peaches, successo mondiale ormai da molti mesi. Poi gli Onerepublic, un gradito ritorno, con il brano “One”, e il successo inaspettato di Justin Wellington con Small Jam con l’ennesima versione di una canzone intramontabile come “Iko Iko”, partita dai brani virali di Tik Tok e arrivata ovunque.

A questo punto ritroviamo gli italiani: prima il tormentone a costruito a tavolino di Mille, di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti, sicuramente tra le canzoni del momento. E poi Rocco Hunt e Ana Mena con “Un bacio all’improvviso”.

Per ora gli altri tremila tormentoni tutti uguali non appaiono in cima alle classifiche. Ma aspettiamo che sia davvero estate, che le spiagge si riempiano e che aumenti il livello di infradito e mojito, per valutare quali sono le vere canzoni dell’estate.

100 frasi sulla vita. Le più belle e famose Frasi sulla vita per capire cos’è la vita, per farsi ispirare, o per dedicarle a qualcuno. Frasi sulla vita.

Fosse questa la classifica non ci sarebbe nemmeno tanto da lamentarsi, il livello è più alto degli anni precedenti. E per la prima volta – lo segnaliamo per puro dovere di cronaca – non c’è una canzone di Tommaso Paradiso. Almeno per ora…

Questa la situazione delle canzoni 2021 aggiornata a fine giugno. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto buon ascolto!

Vedi anche: