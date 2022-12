Biagio Antonacci “Quanto tempo e ancora” Testo e Frasi

Biagio Antonacci, Quanto tempo e ancora, testo e significato della bellissima canzone di Antonacci

Biagio Antonacci con “Quanto tempo e ancora” ha scritto una delle sue più belle canzoni d’amore italiane. Ecco, testo, frasi e video di questa bellissima canzone scritta dal cantautore milanese nel 1998 e che parla dell’amore nei confronti di una donna mai dimenticata.

“Quanto tempo e ancora” Testo

Non ci credevo, ho detto: “È lei o no?”

Tra tanti amici, non ti aspettavo qui!

Solita sera, e solita tribù.

Tu che mi dici: “Stai sempre con i tuoi?”

E ti accompagnava un’emozione forte…

e ti accompagnava ancora la solita canzone…

Ma quanto tempo e ancora, ti fai sentire dentro,

quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi,

quanto tempo e ancora, ti metti proprio al centro,

quanto tempo e ancora, mi viene da star male.

Sento che, se te ne vai adesso (1), io potrei morire,

che, se te ne vai adesso, ancora tu l’amore…

Tra tanti amici, che sono anche i tuoi…

Guardali bene, non cambieranno mai!

Saluti e baci, poi, prendi e te ne vai…

Sì, forse è meglio, così non mi vedrai!

Piangere e poi ridere e poi prenderti un po’ in giro:

fingere davanti a tutti di aver dimenticato…

Ma quanto tempo e ancora, ti fai sentire dentro,

quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi,

quanto tempo e ancora, ti metti sempre al centro,

quanto tempo e ancora, ancora tu l’amore…

Ma quanto tempo e ancora, ti fai sentire dentro,

quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi,

quanto tempo e ancora, ti metti sempre al centro,

quanto tempo e ancora, ancora tu l’amore…

Vedi anche: Canzoni più belle di Biagio Antonacci. Playlist

Quanto tempo ancora Biagio Antonacci. Frasi e significato

Le frasi più belle di questa canzone sono nel titolo che è un ritornello, probabilmente quel ” quanto tempo ancora ti fai sentire dentro” esprime la sensazione che si prova quando abbiamo lasciato qualcuno o siamo stati lasciati da una persona che difficilmente dimenticheremo.

Il significato della canzone di Biagio Antonacci infatti è semplice. Ma è proprio la sua semplicità che è in grado di tirare fuori le emozioni più profonde di chi non ha mai dimenticato l’unico grande amore della sua vita. Così come sanno fare le canzoni più belle, emozionanti e indimenticabili.

E ora il video di YouTube per ascoltare Biagio Antonacci in “Quanto tempo ancora”

La canzone di Biagio Antonacci Quanto Tempo e ancora è un brano musicale senza tempo e che ancora oggi a distanza di anni continua a raccogliere visualizzazioni su YouTube, perché come l’amore vero esiste e molto spesso dura tutta la vita anche se non sai quando arriva.

Vedi anche: