A cena con gli dei è la nuova canzone di Biagio Antonacci. Video, testo completo, frasi e significato di un brano che parla della fine di un amore.

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci si intitola A cena con gli dei, è l’inedito del cantautore che anticipa il disco “L’inizio”. Parla di una storia d’amore ormai finita piena di non detti e non fatti. Vediamo il testo integrale della canzone di Antonacci e cosa significa davvero. Ma prima ascolta qui direttamente da YouTube.

A cena con gli dei – Biagio Antonacci video

Biagio Antonacci, A cena con gli dei: testo canzone

Le frasi che compongono il brano sono state scritte dal polistrumentista Placido Salomone. Ecco il testo completo.

Non concepisco la domenica come giornata speciale

Anzi, di solito peggiorano le mie condizioni umorali

C’è sempre quel piccolo particolare

Avrei voluto tradirti, ma non si può fare

E ci ho provato davvero davvero davvero davvero provato ma non si può fare

Voglio comprarti un leone ma non si può fare

O non morire d’amore ma non si può fare

Volevo farlo davvero davvero davvero davvero provato ma non si può fare

Adesso dove sei? A cena con gli dei.

Cosa racconterai per parlare un po’ di noi?

Se ascolto musica celebre io non mi sento mai solo

La solitudine spreca il tempo di una persona normale

Io sottomesso al regime, mi sposto verso il confine

Se cado dentro le spine, se salto sopra le mine, non mi venire a cercare

C’è sempre quel piccolo particolare

Avrei voluto tradirti, ma non si può fare

E ci ho provato davvero davvero davvero davvero provato ma non si può fare

Voglio comprarti un leone ma non si può fare

O non morire d’amore ma non si può fare

Volevo farlo davvero davvero davvero davvero provato ma non si può fare

Adesso dove sei? Cosa racconterai per parlare un po’ di noi?

Voglio comprarti un leone ma non si può fare

O non morire d’amore ma non si può fare

Volevo farlo davvero davvero davvero davvero provato ma non si può fare

Adesso dove sei? A cena con gli dei.

Cosa racconterai per parlare un po’ di noi?

Significato reale della canzone di Biagio Antonacci

Abbiamo visto tutti i versi di questo brano, fra le frasi più belle c’è sicuramente la voglia di non morire d’amore e l’immagine della compagna perduta ormai lontana, a cena con gli dei. Si tratta di uno scenario immaginato dal protagonista, che si chiede in cosa abbia sbagliato e chi può essere migliore di lui che ha sempre fatto il massimo e si risponde: solo gli dei.

L’altro concetto espresso in questa canzone è quello di sentire improvvisamente l’altra persona distante e non più raggiungibile, come l’olimpo degli dei. Di colpo tutto quello che era quotidiano e normale diventa impossibile. Ma purtroppo chi è preso dall’amore non si rende conto di quello che sta succedendo, finché non ci sbatte la testa e si trova a dover ripartire da zero. Ecco cosa significa davvero questa canzone, come confermato dal cantante nato a Rozzano (Milano).

Biagio Antonacci nuovo album e concerti 2024

Il singolo A cena con gli dei anticipa l’uscita del nuovo disco di Antonacci (in arrivo il 12 gennaio 2024) che si intitola “L’inizio”. Questo album è stato annunciato sulla pagina ufficiale Instagram del cantante e segna un ritorno sorprende di Biagio Antonacci, che ancora una volta stupisce con musica sempre nuova e fresca. Lo aveva già fatto nell’estate 2023 con la canzone dance “Tridimensionale” in collaborazione con Benny Benassi e ora lo fa una volta di più con l’ultimo singolo.

Non solo un nuovo CD, probabilmente anche un tour di concerti aspetta il cantante milanese. Ma al momento le date non sono ancora state comunicate. Non appena saranno annunciate le troverete nella sezione musica di donnesulweb. Per ora intanto godetevi A cena con gli dei, l’ultima canzone di uno dei cantanti italiani più amati di sempre.

