22 settembre è il nuovo singolo di Ultimo. Testo e video e tutto quello che c’è da sapere.

CANZONI. Ultimo ha pubblicato finalmente la nuova canzone “22 settembre”, e l’ha fatto proprio il 22 settembre. Si tratta, inutile dirlo, di una canzone d’amore, scritta durante il periodo del lockdown. Prima di parlarne meglio, ascoltiamo e guardiamola, ecco il video:

Ultimo – 22 settembre Video

Nel video, praticamente un piccolo corto cinematografico, ci sono gli attori Marco Giallini e Ludovica Martino. La canzone è diventata immediatamente una delle canzoni del momento, tra le più ascoltate in radio e nei trend di Youtube e Spotify.

Ed ecco invece il testo di “22 settembre”.

Ultimo – 22 settembre Testo

Preferisco vivere senza mai più chiedere

preferisco stringere che lasciare perdere

vivo nel confronto di un secolo e un secondo

e non trovo così assurdo che il mondo sia un istinto

ti va se ci lasciamo che torna il desiderio

poi vieni qui vicino e raccontami un segreto

Io so di un vecchio pazzo che parla alle persone

di cose mai accadute per vivere un po’ altrove

Io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è

Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni

ne costruiremo altre con nuove mie parole

ci penserò io a tutto tu dovrai un po’ affidarti

e perdona la freddezza ma spero che mi salvi

per starmene in silenzio in sere più autunnali

ricordo me in un parco a dire “mostra quanto vali”

e non essere mai affranto se un sogno non si svela

ho visto gente esclusa ridere a squarciagola

Io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è

Non prenderò quel treno che porta nel futuro

no, io voglio godere anche un semplice minuto

e il 22 settembre io tornerò in quel posto

tu sai che cosa intendo ma adesso io non posso

non posso più permetterlo devo alzarmi e accendere

non scriverò la musica ma la vita della gente

io sento una missione e ti giuro che andrò alla meta

cantare in pieno inverno per dar la primavera

Io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è

Vedi anche: Frasi Ultimo: le più belle dalle sue canzoni

22 settembre Significato

Il testo di Ultimo è molto bello, delicato e raffinato, come ci si aspetta dal giovane cantautore, che ormai abbiamo imparato a conoscere bene. E’ senza dubbio una canzone d’amore romantica, con tutti gli elementi del mondo di Ultimo. E’ un inno a vivere la vita con abbandono e trasporto, con magia e disillusione allo stesso tempo, e un ritornello degno di Vasco:

“Io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è”

Vedi anche: Quando fuori piove. Il nuovo video di Ultimo. È sempre colpa delle favole…

I fan e le fan di Ultimo hanno accolto benissimo la canzone, considerata da tutti bellissima e trovando il caro “Peter Pan” sempre uguale a se stesso ma allo stesso molto maturato.

Come si può leggere in questo commento:

“questa canzone è qualcosa di meraviglioso. Tra la frase “ e non essere mai affranto se un sogno non si svela, ho visto gente esclusa ridere a squarciagola” al “ Non prenderò quel treno che porta nel futuro, no io voglio godere anche un semplice minuto” non so quale delle due frasi sia più bella. Le tue non sono canzoni, sono POESIE”

Vedi anche:

Ricordiamo che Ultimo farà una serie di concerti negli stadi nel prossimo giugno/luglio 2021.

Qui gli ultimi post di Ultimo su Instagram:

View this post on Instagram tramonto A post shared by Ultimo (@ultimopeterpan) on Aug 14, 2020 at 11:33am PDT

Con questo nuovo brano, “22 settembre”, Ultimo si conferma una delle stelle più promettenti del pop contemporaneo italiano, popolare, profondo e raffinato allo stesso tempo, degno erede dei grandi cantautori dei decenni passati.

Vedi anche: