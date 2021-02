Una canzone d’amore quella di Noemi, Glicine, presentata a Sanremo 2021. Ecco Testo e significato.

“Glicine” di Noemi è una canzone romantica d’amore presentata dalla cantante al festival di Sanremo 2021. Ma di cosa parla, cosa vuol dire davvero? Ecco il testo e significato.

Testo Glicine

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu.

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’.

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle,

Il tuo nome fra le stelle.

Sembra ieri,

Sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Scommetto che

Ora non prendi più

L’abitudine di far

Sempre come vuoi tu.

E quando arriva sera

Mi manca l’atmosfera

Non è la primavera…

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti

Forse è solo che mi manca parte

Di un passato lontano come Marte

Tu cosa dirai vedendomi arrivare

Quando ti raggiungerò

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Ora che

Non posso più tornare

A quando ero bambina

Ed ero salva da ogni male

E da te, da te, da te…

100 frasi sulla vita. Le più belle e famose Frasi sulla vita per capire cos’è la vita, per farsi ispirare, o per dedicarle a qualcuno.

Il significato di un Glicine

Sono tante le canzoni che hanno nomi di fiori o piante, per non parlare delle poesie, a partire dalla Ginestra di Leopardi… Le piante e i fiori vengono spesso usati come metafore per parlare d’altro, ed è questo il caso di “Glicine” di Noemi.

Per capire il significato del testo di questa canzone bisogna tenere conto del titolo e di questa metafora, come si evince dai versi “Dentro ti amo e fuori tremo / Come glicine di notte”. Una canzone d’amore, certo, ma malinconica e introspettiva. Ha spiegato Noemi a questo proposito:

“[Il glicine] ha fiori fragili che sembrano potersi rompere in un soffio, ma rami così forti che nel tempo piegano persino il ferro. Il glicine ha tanto da insegnare su come sarebbe bello saper stare al mondo. Sbocciare di un delicato rosa antico, sfacciato, però, nel blu profondo della notte, nonostante radici lunghe e tenaci che sì ci danno la vita ma spesso ce l’aggrovigliano anche”

La canzone è tratta dal nuovo album della cantante, “Metamorfosi”. Ricordiamo che Noemi ha partecipato per ben sei volte a Sanremo, nel 2010, nel 2012, nel 2012, nel 2016 e nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi”.

Vedi anche:

Testi canzoni: