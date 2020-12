Calendario partite Serie A 2021 Sky e Dazn. Orari, anticipi e posticipi giornata per giornata. Ecco dove e quando guardare la serie a.

Calendario Serie A 2021. Le partite di calcio ad eccezione della nazionale vengono trasmesse tutte su Sky e Dazn, questo è attualmente l’unico mezzo a disposizione dei tifosi per seguire il campionato di Serie A, visto che gli stadi sono chiusi.

Perciò è importante conoscere calendario, orari, anticipi e posticipi di ogni singola giornata. Qui di seguito trovate dove vedere tutte le partite di serie a 2021 in tv o in streaming su Sky e Dazn.

Campionato serie a 2021, dove vedere le partite

Ecco il calendario delle partite serie a giornata per giornata e dove vederle. Che voi siate tifosi della Juve, dell’Inter, Roma o di qualsiasi altra squadra italiana, qui trovate tutte le informazioni che vi servono per conoscere date orari delle partite da vedere in Tv.

Dove vedere le partite serie a della 14° giornata

Crotone-Parma 22 dicembre ore 18:30 Dazn Juventus-Fiorentina 22 dicembre ore 20:45 Sky Verona-Inter 23 dicembre ore 18:30 Sky Bologna-Atalanta 23 dicembre ore 20:45 Sky Milan-Lazio 23 dicembre ore 20:45 Dazn Napoli-Torino 23 dicembre ore 20:45 Sky Roma-Cagliari 23 dicembre ore 20:45 Dazn Sampdoria-Sassuolo 23 dicembre ore 20:45 Sky Spezia-Genoa 23 dicembre ore 20:45 Sky Udinese-Benevento 23 dicembre ore 20:45 Sky

Orari tv partite Serie A 15° giornata

Inter-Crotone 3 gennaio ore 12:30 Sky Atalanta-Sassuolo 3 gennaio ore 15:00 Sky Cagliari-Napoli 3 gennaio ore 15:00 Sky Fiorentina-Bologna 3 gennaio ore 15:00 Sky Genoa-Lazio 3 gennaio ore 15:00 Sky Parma-Torino 3 gennaio ore 15:00 Dazn Roma-Sampdoria 3 gennaio ore 15:00 Dazn Spezia-Verona 3 gennaio ore 15:00 Sky Benevento-Milan 3 gennaio ore 18:00 Sky Juventus-Udinese 3 gennaio ore 20:45 Dazn

Calendario partite Serie A 16° giornata Sky e Dazn

Cagliari-Benevento 6 gennaio ore 12:30 Sky Atalanta-Parma 6 gennaio ore 15:00 Sky Bologna-Udinese 6 gennaio ore 15:00 Dazn Crotone-Roma 6 gennaio ore 15:00 Sky Lazio-Fiorentina 6 gennaio ore 15:00 Dazn Sampdoria-Inter 6 gennaio ore 15:00 Sky Sassuolo-Genoa 6 gennaio ore 15:00 Sky Torino-Verona 6 gennaio ore 15:00 Sky Napoli-Spezia 6 gennaio ore 18:00 Dazn Milan-Juventus 6 gennaio ore 20:45 Sky

Partite serie a 17° giornata dove vederle

Benevento-Atalanta 9 gennaio ore 15:00 Sky Genoa-Bologna 9 gennaio ore 18:00 Sky Milan-Torino 9 gennaio ore 20:45 Dazn Roma-Inter 10 gennaio ore 12:30 Dazn Parma-Lazio 10 gennaio ore 15:00 Sky Verona-Crotone 10 gennaio ore 15:00 Sky Udinese-Napoli 10 gennaio ore 15:00 Dazn Fiorentina-Cagliari 10 gennaio ore 18:00 Sky Juventus-Sassuolo 10 gennaio ore 20:45 Sky Spezia-Sampdoria 11 gennaio ore 20:45 Sky

Dove vedere le partite serie a della 18° giornata

Lazio-Roma 15 gennaio ore 20:45 Sky Bologna-Verona 16 gennaio ore 15:00 Sky Torino-Spezia 16 gennaio ore 18:00 Sky Sampdoria-Udinese 16 gennaio ore 20:45 Dazn Napoli-Fiorentina 17 gennaio ore 12:30 Dazn Sassuolo-Parma 17 gennaio ore 15:00 Sky Crotone-Benevento 17 gennaio ore 15:00 Dazn Atalanta-Genoa 17 gennaio ore 18:00 Sky Inter-Juventus 17 gennaio ore 20:45 Sky Cagliari-Milan 18 gennaio ore 20:45 Sky

Orari tv partite Serie A 19° giornata

Benevento-Torino 22 gennaio ore 20:45 Sky Roma-Spezia 23 gennaio ore 15:00 Sky Udinese-Inter 23 gennaio ore 18:00 Sky Milan-Atalanta 23 gennaio ore 18:00 Sky Fiorentina-Crotone 23 gennaio ore 20:45 Dazn Juventus-Bologna 24 gennaio ore 12:30 Dazn Genoa-Cagliari 24 gennaio ore 15:00 Dazn Verona-Napoli 24 gennaio ore 15:00 Sky Lazio-Sassuolo 24 gennaio ore 18:00 Sky Parma-Sampdoria 24 gennaio ore 20:45 Sky

Calendario partite Serie A 20° giornata

Torino-Fiorentina 29 gennaio ore 20:45 Sky Crotone-Genoa* 30 gennaio ore 15:00 Sky Cagliari-Sassuolo* 30 gennaio ore 15:00 Sky Bologna-Milan 30 gennaio ore 15:00 Sky Sampdoria-Juventus 30 gennaio ore 18:00 Sky Inter-Benevento 30 gennaio ore 20:45 Dazn Spezia-Udinese 31 gennaio ore 12:30 Dazn Atalanta-Lazio 31 gennaio ore 15:00 Dazn Napoli-Parma 31 gennaio ore 18:00 Sky Roma-Verona 31 gennaio ore 20:45 Sky

*Se Genoa, Cagliari e Sassuolo non si qualificano ai quarti di finale di Coppa Italia, le loro partite si giocano domenica 31 gennaio ore 15.00.

Partite serie a 21° giornata dove vederle Sky o Dazn

Fiorentina-Inter * 5 febbraio ore 20:45 Sky Milan-Crotone * 5 febbraio ore 20:45 Sky Sassuolo-Spezia 6 febbraio ore 15:00 Sky Atalanta-Torino 6 febbraio ore 15:00 Sky Juventus-Roma 6 febbraio ore 18:00 Sky Genoa-Napoli 6 febbraio ore 20:45 Dazn Benevento-Sampdoria 7 febbraio ore 12:30 Dazn Udinese-Verona 7 febbraio ore 15:00 Dazn Parma-Bologna 7 febbraio ore 18:00 Sky Lazio-Cagliari 7 febbraio ore 20:45 Sky

*Se Fiorentina, Inter o Milan non si qualificano alle semifinali di Coppa Italia, le loro partite si giocano il 7 febbraio alle ore 15.00.

Classifica Serie A 2021

Detto di tutte le partite di serie a in calendario e dove vederle, analizziamo ora la classifica del campionato italiano di Serie A.

Grazie ad un grande inizio di stagione il Milan è primo in campionato. La squadra rossonera fino ad ora ha fatto ottime partite, ottenendo parecchie vittorie, alcuni pareggi e ancora nessuna sconfitta.

Le più immediate inseguitrici sono l’Inter e la Juventus. I nerazzurri guidati da Antonio Conte sono secondi, mentre i campioni d’Italia in carica sono terzi, dopo un inizio di stagione più altalenante. Queste tre squadre sembrano le maggiori indiziate per la vittoria finale dello scudetto, ma attenzione anche alla altre inseguitrici.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata, nelle prime 5 posizioni:

Milan 31 punti Inter 30 punti Juventus 27 punti Roma 24 punti Napoli 23 punti

E’ tutto per quanto riguarda classifica e calendario partite serie a 2021. In base a date, orari e alle altre informazioni che vi abbiamo riportato, potete seguire le partite che più vi interessano su Sky o Dazn. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

