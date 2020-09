Serie A femminile dove vedere tutte le partite di calcio in diretta Tv. Ecco il programma delle partite giornata per giornata.

Serie A femminile 2020-2021, il massimo campionato di calcio donne che regala spettacolo e goal fin dalla prima giornata. Non a caso si tratta di un torneo che continua ad attrarre un numero sempre maggiore di appassionati ed appassionate.

Insomma, le partite di serie a donne sono emozionanti, scopriamo allora dove vederle tutte in tv.

Calcio femminile serie a, dove vedere le partite

In linea generale le emittenti televisive che trasmettono le partite della serie a di calcio femminile, sono due: TIMVISION e Sky Sport.

Nello specifico TIMVISION, la tv in streaming di TIM che permette di accedere ad un catalogo di contenuti on demand, le trasmette tutte. Mentre Sky Sport ne trasmette solo due per ogni giornata.

Dove vedere in tv le partite della quarta giornata di Serie A femminile

AS Roma-Hellas Verona Sabato 3 ottobre ore 12:30 TIMVISION Napoli-Inter Sabato 3 ottobre 12:30 TIMVISION Fiorentina-Sassuolo Sabato 3 ottobre 15:00 TIMVISION Pink Bari-Empoli Domenica 4 ottobre ore 12:30 TIMVISION e Sky Sport San Marino Academy-Florentia San Gimignano Domenica 4 ottobre ore 17:45 TIMVISION Milan-Juventus Lunedì 5 ottobre ore 20:45 TIMVISION e Sky Sport

Dove vedere in tv le altre partite della Serie A femminile

Per conoscere esattamente, le date, gli orari e dove vedere in tv la quinta e le successive giornate di Serie A donne, bisogna ancora attendere. Infatti, la FIGC le renderà note prossimamente.

Ovviamente non appena si avranno tale informazioni ve le forniremo puntualmente. Tuttavia se siete appassionati di calcio femminile e non volete perdervi neanche una partita, potrebbe essere una buona idea abbonarvi a TIMVISION. Viceversa se vi accontentate di guardare un paio di incontri di serie a femminile ogni giornata, allora Sky può fare al caso vostro.

Per ora non ci resta che augurarvi un buon divertimento con le partite già in programma della Serie A femminile 2020-21. Le tifose e i tifosi più appassionati sanno che possono organizzarsi con TIMVISION e Sky per vedere in tv le loro beniamine all’opera.

