Ecco dove trasmettono tutte le partite di serie a 2020/2021 in Tv. Il Calendario giornata per giornata e i prezzi di Sky e Dazn.

Partite serie a 2020-21, gli appassionati di calcio non vedono l’ora di gustarsi gli incontri del campionato e vedere all’opera la propria squadra del cuore. Per farlo l’unica possibilità attualmente è quella di vedere le partite in tv.

Scopriamo allora in questo articolo dove vederle tutte in Tv, ma anche quelli che sono i prezzi per guardare sky calcio e Dazn.

Campionato serie a, dove vedere le partite

Chi cerca la partita di oggi della Serie A è nel posto giusto. Infatti, di seguito vi proponiamo l’elenco degli incontri delle varie giornate di campionato e dove vederle.

Anche quest’anno, come nella passate stagione, 7 delle 10 partite in programma verranno trasmesse in esclusiva su Sky calcio, mentre le restanti 3 su Dazn. Dunque per non perdervi gli incontri che vi interessano è importante sapere dove e quando vengono trasmesse in tv.

Ad esempio potrete trovare la prossima partita della Juve, quella dell’Inter e di tutte le altre squadre di calcio italiane.

Dove vedere in tv le partite della prima giornata di Serie A

Fiorentina-Torino 19 settembre ore 18:00 Sky Verona-Roma 19 settembre ore 20:45 Dazn Parma-Napoli 20 settembre ore 12:30 Dazn Genoa-Crotone 20 settembre ore 15:00 Dazn Sassuolo Cagliari 20 settembre ore 18:30 Sky Juventus-Sampdoria 20 settembre ore 20:45 Sky Milan-Bologna 21 settembre ore 20:45 Sky Benevento-Inter 30 settembre ore 15:00 Sky Lazio-Atalanta 30 settembre ore 15:00 Sky Udinese-Spezia 30 settembre ore 15:00 Sky

Dove vedere le partite della seconda giornata di Serie A

Torino-Atalanta 26 settembre ore 15:00 Sky Cagliari-Lazio 26 settembre ore 18:00 Sky Sampdoria-Benevento 26 settembre ore 18:00 Sky Inter-Fiorentina 26 settembre ore 20:45 Dazn Spezia-Sassuolo 27 settembre ore 12:30 Dazn Verona-Udinese 27 settembre ore 15:00 Dazn Napoli-Genoa 27 settembre ore 15:00 Sky Crotone-Milan 27 settembre ore 18:00 Sky Roma-Juventus 27 settembre ore 20:45 Sky Bologna-Parma 28 settembre ore 20:45 Sky

Serie A: dove vedere in televisione le partite della terza giornata

Fiorentina-Sampdoria 2 ottobre ore 20:45 Sky Sassuolo-Crotone 3 ottobre ore 15:00 Sky Genoa-Torino 3 ottobre ore 18:00 Sky Udinese-Roma 3 ottobre ore 20:45 Dazn Atalanta-Cagliari 4 ottobre ore 12:30 Dazn Lazio-Inter 4 ottobre ore 15:00 Dazn Benevento-Bologna 4 ottobre ore 15:00 Sky Parma-Verona 4 ottobre ore 15:00 Sky Milan-Spezia 4 ottobre ore 18:00 Sky Juventus-Napoli 4 ottobre ore 20:45 Sky

Dove vedere le partite della quarta giornata, sky o dazn?

Napoli-Atalanta 17 ottobre ore 15:00 Sky Inter-Milan 17 ottobre ore 18:00 Sky Sampdoria-Lazio 17 ottobre ore 18:00 Sky Crotone-Juventus 17 ottobre ore 20:45 Dazn Bologna-Sassuolo 18 ottobre ore 12:30 Dazn Spezia-Fiorentina 18 ottobre ore 15:00 Dazn Torino-Cagliari 18 ottobre ore 15:00 Sky Udinese-Parma 18 ottobre ore 18:00 Sky Roma-Benevento 18 ottobre ore 20:45 Sky Verona-Parma 19 ottobre ore 20:45 Sky

Partite serie a, quanto costano Sky calcio e Dazn

Abbiamo visto tutte le partite di serie A e i relativi orari fino ad ora stabiliti. Le giornate seguenti verranno fissate prossimamente.

In ogni caso tutte le partite verranno trasmesse sempre in tv su Sky o Dazn. Per completare il quadro vediamo allora quanto costa l’abbonamento in entrambi i casi.

Dazn, la piattaforma che trasmette in streaming le partite, ha un costo di 9,99 euro al mese. Con la possibilità di disdire o rinnovare l’abbonamento mensilmente.

Sky calcio, utilizzando il servizio Sky Q senza parabola costa 33 euro al mese per i primi 12 mesi, ossia il periodo del vincolo della durata contrattuale. In alternativa è possibile utilizzare Now tv, il servizio streaming di Sky, con il pacchetto sport che costa 29,99 euro al mese. Qui è però possibile disdire o rinnovare l’abbonamento ogni mese o per periodi più limitati.

Queste le partite di serie a in programma e dove vederle in tv, fra Sky calcio e Dazn. A voi la scelta di quali seguire e se farlo su Sky, Dazn o entrambe le emittenti.

