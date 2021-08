Come vedere DAZN: tutti i modi e i dispositivi per usare DAZN 2021 2022

DAZN, come vedere le partite. In tv, con quali tv, con e senza internet, con lo smartphone e non solo. Ecco tutti i modi di vedere DAZN.

DAZN offre tanti contenuti video per gli appassionati sportivi, ma se stai leggendo queste righe di sicuro sei interessato a una cosa: la serie A di calcio! Infatti dal 2021 al 2024 tutte le partite della serie A di calcio si potrà vedere con la piattaforma di streaming di DAZN. Oltre a questo anche il MotoGp e i canali di Eurosport. Il costo è di 30 euro al mese. Ma come si fa a vedere DAZN? Da quali dispositivi? Non è difficile e ora vediamo insieme le varie possibilità.

Tutti i modi di vedere DAZN (è più facile di quanto pensi)

DAZN si può attivare in qualsiasi momento e disdire in qualsiasi momento. Puoi connettere fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due. Già, ma quali dispositivi? Il preferito di tutti è la tv, non solo le smart tv ma anche le vecchie tv. Va precisato che DAZN funziona con internet: quindi niente antenne o parabole, tutto arriva via internet in streaming, come Netflix. Ora vediamo come.

Come vedere DAZN in tv

DAZN si può vedere con moltissimi tipi di tv, basta avere la app (registrandosi al servizio) e avere una connessione a internet. Può essere una connessione a rete fissa, wi-fi, oppure potete usare i dati mobili del vostro cellulare (se avete abbastanza giga). Vanno bene tutte le smart tv, Android Tv, Apple Tv, i televisori LG, Panasonic, Samsung, Sony, Hisense, Timbox, l’Amazon Fire Tv Stick. E perfino i vecchi modelli di alcuni tv. Per un elenco aggiornato consulta il sito di DAZN. Per i casi specifici consulta i singoli paragrafi seguenti.

Come vedere DAZN senza internet (spoiler: non si può)

Togliamoci subito un dubbio che riguarda molti. Come vedere DAZN senza internet? La risposta è che non si può. Fino a poco tempo fa si poteva vedere via Sky. Ora DAZN si può vedere solo se si è dotati di una connessione. E’ a tutti gli effetti una piattaforma di streaming online, esattamente come Netflix o Prime Video. Quindi NON si può vedere DAZN se non avete internet.

Ma dato che, in un modo o nell’altro, internet ormai ce l’abbiamo tutti, il problema non si pone. Che tipo di internet è meglio avere per vedere le partite su DAZN lo vedremo fra poco. Intanto abbiamo chiarito che non è possibile vedere DAZN senza internet.

Come vedere DAZN in tv col digitale terrestre

Sul canale 409 del digitale terrestre è presente DAZN Channel. E’ considerato un canale di “backup”, ovvero nei casi in cui ci siano problemi di streaming nella piattaforma. Da questo canale sarà possibile vedere le partite di Serie A solo se ci sono problemi con la rete, ad esempio in zone mal servite da internet. Quindi no, non potete vedere gratis le partite di DAZN sul digitale terrestre, ma solo se siete registrati e solo in alcuni casi particolari.

Come vedere DAZN con Sky

Se avete Sky, potete vedere DAZN dall’app andando su Sky Q. Non c’è bisogno dunque di scaricare l’app di DAZN perché basta quella di Sky Q. Da lì troverai semplicemente l’opzione DAZN tra le applicazioni disponibili e potrai goderti tutto lo sport che vuoi.

Come vedere DAZN con TimVision

E’ sufficiente attivare l’offerta Timvision con DAZN. Sarà possibile vedere lo sport con tutti i dispositivi connessi a internet, da smart tv, Timvision Box, pc, smartphone, eccetera. Trovate maggiori informazioni sulle offerte al 187 (numero di Tim), sull’app MyTim o sul sito tim.it.

Come vedere DAZN con tv Samsung

L’app di DAZN funziona su tutti i modelli di Smart Tv Samsung dal 2015 in poi. Non vi ricordate in che anno avete comprato il televisore? Nessun problema: controllate l’etichetta dietro e leggete il numero del modello (“model code”), cercatelo su internet e scoprirete di che anno è. Comunque, se avete conservato scontrino e garanzia non ci dovrebbero essere problemi nel risalire all’anno e quindi al modello. L’app di DAZN la trovate nel menù assieme alle altre app. Ovviamente dovrete prima registrarvi a DAZN.

Come vedere DAZN con tv LG

Per vedere le partite con le tv LG è sufficiente avere modelli dal 2015 in poi. Controllate il codice del modello della vostra tv e cercate su internet l’anno di produzione. Deve trattarsi di una smart tv. A questo punto troverete l’app di DAZN nel “LG Content Store” assieme alle altre app. Se invece la vostra non è una smart tv è comunque possibile vedere DAZN, e tra poco spiegheremo come.

Android, Panasonic, consolle Playstation, Xbox e tutte le altre

In generale è possibile usare l’app di DAZN e quindi vedere lo sport e le partite di serie A o il Motogp da moltissimi televisori ma anche da consolle per videogiochi come Playstation e Xbo. Per un elenco completo consultate il sito di DAZN dove troverete le risposte a tutte le vostre domande.

Come vedere DAZN con le vecchie tv (sì, è possibile)

E se ho un vecchio televisore? Oltre a poter vedere comunque le partite via pc, oppure collegando il pc al televisore (con un cavo HDMI), c’è una soluzione. La soluzione migliore per vedere DAZN da vecchie tv non smart sono le chiavette esterne. Si collegano proprio all’attacco HDMI e le due più diffuse sono quella di Google, Chromecast, e quella di Amazon, Fire TV Stick. In pratica attaccando queste chiavette a un normale televisore lo trasformate in una smart tv, con speciale telecomando compreso. A quel punto avrete accesso all’app di DAZN (fra le altre cose) e dunque alle vostre amate partite di calcio!

Come vedere DAZN gratis

Al momento non è possibile vedere DAZN gratis. Si paga trenta euro al mese, anzi, per la precisione 29,99. Se però avete un vecchio abbonamento non attivo, e lo volete riattivare, i primi due mesi saranno gratis. Oppure, un’alternativa, sempre se siete già iscritti, è l’opzione “invita un amico”. In questo modo, attivando un nuovo abbondamento DAZN, avrete dirito a 30 giorni di utilizzo gratuito. Idem se un amico vi manda il link: per un mese potrete usare DAZN senza pagare. Questi sono gli unicidi modi di vedere DAZN gratis. Tutti gli altri che troverete o non funzionano, o sono completamente illegali e pericolosi.

Vedere DAZN su tablet, PC o smartphone

E’ uno dei modi più semplici: potete farlo tramite l’app o semplicemente tramite il browser andando sul sito di DAZN, un po’ come si fa con Netflix e altre piattaforme di streaming. Sulla velocità, quella consigliata per la visione SD (quindi normale) su smartphone è di 2.0 Mbps, mentre per l’HD (quindi alta definizione) è di 3.5 Mbps.

A proposito di velocità…

Quelle che abbiamo appena visto sono le velocità di connessione per i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per le tv invece sono consigliate velocità di connessione più alte, nello specifico: almeno 6.5 Mbps per le tv, ma meglio ancora 8.0 Mbps. Con una velocità ridotta il servizio funziona comunque, ma avrete meno definizione e qualità.

Riassumendo, come vedere DAZN su tutti i dispositivi

Come abbiamo visto sono tanti i modi di vedere DAZN. In sostanza si tratta di una piattaforma di streaming video visibile sotto forma di app o via browser da pc (cioè da Chrome, Firefox, Opera, ecc.). Nelle smart tv, dopo esservi registrati, la troverete nelle app; stessa cosa negli smartphone e nei tablet. Nei pc si può accedere via web. Nelle vecchie tv si possono usare dispositivi come quelli sopra elencate. La cosa importante è che abbiate una connessione a internet: va bene anche quella del cellulare, ma occhio ai giga, finiscono velocemente. Questi erano tutti i modi per vedere DAZN, per altre informazioni consultate il sito ufficiale.

Cosa puoi vedere su DAZN? Il catalogo 2021 2022

Il nome è noto agli amanti dello sport. All’interno troviamo Boxe, tennis, basket, Motogp, Pallavolo, ciclismo, la NFL, serie e documentari a tema sportivo, e ovviamente il calcio. La serie A Tim 2021 2022, 2023 2024, ma anche le partite di UEFA Europa League, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre a la UEFA Women’s Champions League, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Come se non bastasse nell’offerta (29,99 euro al mese, ricordiamo) sono compresi i canali Eurosport 1HD e 2HD.

Vedi anche: