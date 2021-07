Timvision calcio 2021-2022. Come funziona e quanto costa

Timvision, come vedere Serie A e Champions League sulla piattaforma streaming di Tim. Cosa include e quanto costa l’offerta calcio e sport TIMVISION.

Timvision, la piattaforma di Tim, offre tantissimi contenuti da guardare in streaming, fra intrattenimento e sport. In particolare per quanto riguarda il calcio 2021-22, attualmente propone il pacchetto più completo in assoluto, potendo guardare le partite di Serie A, la Champions League e molto altro.

Ecco allora tutto quello che bisogna sapere su Timvision: come vedere le partite, cosa contiene e quanto costa abbonarsi.

Timvision calcio come funziona

TimVision è la tv on demand, che funziona tramite una connessione internet e permette di guardare i contenuti al suo interno. Si può accedere a questa piattaforma tramite l’App scaricabile dallo store per Smart tv, smartphone e tablet. In alternativa sarà possibile utilizzare PC, Chromecast o decoder Timvision.

Per poterne fruire è necessario sottoscrivere un abbonamento, quindi Tim vision non è gratis. In particolare per gli amanti dello sport e del calcio è prevista un’apposita offerta nella piattaforma (dove ci sono anche streaming di serie tv e film per chi ne fosse interessato).

Timvision calcio cosa comprende

Per guardate tutto il calcio 2021-22 e gli altri sport, all’interno di questa piattaforma si trovano le app di:

TimVision TV , con esclusive come la Serie A del calcio femminile e altri eventi.

, con esclusive come la Serie A del calcio femminile e altri eventi. Dazn , che trasmette tutte le partite della Serie A 2021-22, quelle del campionato di Serie B 21-22 e l’Europa League.

, che trasmette quelle del campionato di Serie B 21-22 e l’Europa League. Infinity + , dove guardare 121 delle 137 gare totali, della Champions League 2021-2022.

, dove guardare 121 delle 137 gare totali, della Eurosport, che trasmette i principali eventi degli altri sport.

In pratica, quasi tutti gli eventi della nuova stagione calcistica, italiana ed europea, si trovano in un’unica piattaforma. Non dovrete far altro che sottoscrivere l’apposito abbonamento sul sito Tim o nei negozi, per poi accedere all’App e guardare la partita (o l’evento sportivo) che vi interessa su uno di questi canali.

Quanto costa Timvision Calcio e sport

In base a quanto riporta il sito di Tim nella sezione offerte, l’abbonamento al pacchetto sport e calcio attualmente costa 29,99 euro al mese, per 12 mesi.

Tuttavia la promozione non prevede costi da sostenere fino al 31/08, se si sottoscrive l’abbonamento entro il 16 agosto 2021. In altre parole si inizierà a pagare da settembre. Probabilmente per chi vorrà abbonarsi successivamente a questa data i costi aumenteranno, ma su questo al momento non ci sono certezze.

Timvsion calcio prevede contenuti visibili su 2 schermi in contemporanea. Quindi, ad esempio, se in casa avete pareri diversi su quale partita o evento sportivo guardare, potete tranquillamente seguire due cose diverse nello stesso momento, ovviamente da device diversi.

Tim vision senza tim, si può vedere?

L’abbonamento a TimVision potrà essere sottoscritto anche da chi non è cliente TIM. Ovvero da chi possiede un abbonamento con un altro operatore per la connessione internet.

Queste in sintesi le informazioni salienti su come funziona Timvsion calcio e sport. Come abbiamo visto per accedere ai contenuti in streaming presenti su questa piattaforma bisogna utilizzare l’App, dopo avere sottoscritto un abbonamento.

