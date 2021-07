Dove vedere la Serie B 2021/2022 in Tv e streaming

Serie B dove viene trasmessa? Le partite del campionato di calcio cadetto si potranno guardare in Tv e in streaming. Prezzi Sky e Dazn.

Dove si vede la Serie B 2021 2022? Inizialmente Sky aveva acquisito i diritti di questo campionato di calcio, ma ora lo ha fatto anche Dazn. Quindi le gare del torneo verranno trasmesse in tv e in streaming, in co-esclusiva per la nuova stagione.

Vediamo allora come vedere le partite di Serie B caso per caso e quanto costa l’abbonamento ad ogni singola piattaforma.

Serie B 2021 22 dove vederla in tv

Gli appassionati di calcio, e in particolar modo i tifosi delle squadre che giocano il campionato di Serie B 2021-22, hanno due possibilità per vedere gli incontri in televisione:

Sky, che trasmetterà tutte le 380 partite del campionato cadetto (così come i playoff e i playout) sui canali tv di Sky sport, quindi sul digitale tramite decoder. Ma sarà possibile guardare tutte le gare del campionato cadetto anche in streaming su Now, tramite smart tv, device o pc.

che trasmetterà del campionato cadetto (così come i playoff e i playout) sui canali tv di Sky sport, quindi sul digitale tramite decoder. Ma sarà possibile guardare tutte le gare del campionato cadetto anche tramite smart tv, device o pc. Dazn, anche questa piattaforma trasmetterà ogni partita di Serie B, come già accaduto lo scorso anno. In questo caso sarà possibile guardare gli incontri di tutte le squadre del campionato cadetto in streaming tramite app su smart tv, smartphone, pc e tablet.

Un’ulteriore possibilità di guardare la Serie B sempre tramite Dazn è offerta da TimVision. Infatti, in virtù di un accordo fra le due società l’App di Dazn sarà disponibile sulla piattaforma di TimVision e i suoi contenuti di sport e calcio, inclusa la serie B, saranno visibili dagli abbonati.

Serie B 2021-22 prezzi Sky e Dazn

Abbiamo visto chi trasmetterà il campionato di Serie B 2021-22, per completare il quadro passiamo ora a quanto costano. In entrambi i casi è necessario sottoscrivere un abbonamento, ma costi e flessibilità sono diverse.

Sky attualmente ha un costo di 19,90 euro mensili, che dal primo ottobre 2021 scenderà a 5 euro al mese. In questo caso, per i nuovi abbonati, bisogna sottoscrivere un contratto della durata di 18 mesi. Viceversa Now tv, il servizio streaming di Sky attualmente costa 14,99 € al mese, ma può essere disdetto mensilmente. In aggiunta alla serie B Sky trasmette anche 3 partite su 10 della Serie A, Champions League, Europa League, Conference League e altri sport.

Dazn, invece costa 19,99 euro al mese per chi si abbona entro luglio 2021, mentre il prezzo salirà a 29,99 euro per chi si abbona in data successiva. Ogni mese sarà possibile disdire. Oltre alla serie B, Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A 2021-22, l’Europa League, campionati stranieri e altri sport. Per chiudere, anche TimVision (che come detto include Dazn e quindi il calcio e la serie B) prevede attualmente un abbonamento da 19,99 € per 12 mesi.

Queste tutte le possibilità per vedere la Serie B 2021-2022. Sky e Dazn possiedono i diritti tv del campionato, ma fra televisione e streaming ci sono diverse possibilità di guardare tutte le partite. In ogni caso bisognerà comunque pagare un abbonamento, in altre parole non sarà possibile guardarle gratis.

