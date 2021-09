Cosa conviene per vedere le partite? Il pacchetto di offerte migliori 2021 2022

Cosa conviene per vedere il calcio in tv? Il pacchetto di offerte migliori è un mix di vari abbonamenti in streaming. Ecco offerte e prezzi 2021 2022

Quali abbonamenti fare per non perdersi una partita di calcio? Un tempo era semplice, ora si paga meno e si vede di più, ma bisogna abbonarsi a più servizi. Qui cerchiamo di capire quale sia il pacchetto migliore di offerte per vedere le partite migliori, ovvero la serie A, la serie B e la Champions League. La spesa annuale può oscillare tra i 200 e i 400 euro, dipende da cosa scegliete. Vediamo nel dettaglio.

Migliore offerta per vedere il calcio: più abbonamenti

Come sappiamo non c’è un unico canale o una sola piattaforma che trasmette tutto, dato che i diritti sono stati venduti a più aziende. Dunque bisogna fare un mix di varie offerte: possono bastare anche solo due abbonamenti.

Principalmente la situazione è questa: con DAZN potete vedere tutte le partite di serie A fino al 2024 pagando 29,99 al mese. Dunque, in un anno 360 euro circa.

Nei periodi in cui non c’è la serie A potete mettere in pausa l’abbonamento e non pagarlo, risparmiando così un bel po’ di euro.

Ricordiamo che su DAZN, oltre alla serie A, possiamo vedere tutte le partite di UEFA Europa League, LaLiga, la Champions League femminile, il MotoGp e molto altro sport.

Vedi anche: Quanto costa DAZN al mese? Prezzi, abbonamento, offerte

Per la Champions League le cose sono più complicate. Ovvero: Amazon ha in esclusiva un pacchetto di partite, le migliori. Dunque 14 partite, incluse quelle dei club italiani.

Sky ha i diritti di 121 partite (in tutto, le partite della Champions sono 137), le stesse che ha Mediaset Infinity.

Vedi anche: Quali partite di Champions su Amazon Prime? Calendario

Quindi le opzioni sono due: o scegliete solo le migliori con Amazon Prime, oppure – a questo pacchetto – abbinate Sky o Mediaset, e in questo modo avete tutte le partite di Champions a disposizione.

Parlando di prezzi, ricordiamo che Amazon Prime costa 36 euro all’anno e avete diritto anche alle spedizioni gratuite da Amazon e a tutto il catalogo video di Prime con film, serie tv, documentari eccetera.

Mediaset Infinity costa 7,99 euro mensili.

Alcune partite vengono trasmesse su Canale 5 gratis, a quanto si sa le 14 partite migliori del martedì, le semifinali e la finale.

Vedi anche: Come vedere Dazn su Timvision. Attivazioni e costi

E invece dove conviene vedere la serie B? Anche qua c’è ampia scelta. Potete vederla su DAZN, su Sky e su Tim. Anche qua dipende da quali abbonamenti già avete e da cosa vi interessa di più.

Calcio, come scegliere? Quale offerta è migliore?

Non c’è una risposta a questa domanda. O meglio: se volete seguire tutto il calcio non potete scegliere una sola offerta, ma un pacchetto di offerte.

Le combinazioni possibili sono tante: una molto semplice è DAZN + Amazon Prime, ad esempio, e in questo modo avete la Serie A, la Champions, la serie B e moltissimi altri contenuti sportivi e non, restando intorno ai 400 euro annui (detto così sembra molto, ma se ragionate sul costo mensili e sulla quantità di partite… non è molto).

Oppure Sky o Now Tv + Mediaset Infinity, ma non avrete tutto. Insomma, dipende da quali partite vi interessano, da quali abbonamenti avete già e da quanto volete spendere. Una delle combinazioni più diffuse è proprio DAZN + Amazon oppure DAZN + Sky o Tim.

Ovviamente, inutile dirlo, stiamo parlando di trasmissioni in streaming, dunque avete bisogno di una connessione a internet e di un dispositivo adatto, che può essere un pc, un tablet, una smart tv o anche una tv vecchia con un le chiavette esterne come Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per maggiori informazioni su questo leggi Come vedere DAZN su tutti i dispositivi.

In conclusione, cosa conviene per guardare il calcio nel 2021 2022?

In conclusione, per rispondere alla domanda del titolo, ovvero “Cosa conviene per vedere le partite?”, possiamo dire: due abbonamenti ai servizi in streaming, in base alle vostre esigenze. Sicuramente DAZN ha un’offerta molto ampia e Amazon è molto conveniente come prezzo, considerando che, oltre alle partite, offre anche le spedizioni gratis, i film, le serie tv, la musica. Sky e Tim offrono tantissimi contenuti a prezzi abbordabili, ma non offrono TUTTO, dunque DAZN, per i veri appassionati, sembra quasi irrinunciabile.

Vedi anche: