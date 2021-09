Come vedere Dazn sul digitale terrestre

Dazn digitale terrestre 2021-22. Come funziona il canale 409 e come si attiva. Ecco cosa si vede su Dazn Channel.

Dazn, abbiamo ormai imparato a conoscere la piattaforma streaming che trasmette tramite app tutte le partite del campionato di Serie A e tanti altri eventi sportivi. Tuttavia, se allo streaming preferite altre tipologie di trasmissione, allora potete guardarlo anche sul digitale terrestre, grazie al nuovo canale curato editorialmente dalla stessa azienda.

Ecco allora come e dove guardare Dazn sul digitale terrestre e quali partite vengono trasmesse in Tv.

Come si accede a Dazn Channel

Tramite Dazn Channel, disponibile al numero 409 del digitale terrestre, è possibile guardare i contenuti di questa piattaforma in Tv. Si tratta di un canale criptato, ciò significa che non basta avere una Smart Tv per guardarlo, anche se dispone dell’App Dazn, ma è necessario l’utilizzo di un decoder.

Nello specifico per vedere il canale 409 sul digitale terrestre si possono utilizzare il Dazn Tv box o il TimVision box. I due dispositivi permettono la visione del canale e funzionano in modo simile al software di Android Tv.

Il Dazn tv box può essere acquistato sul sito di Digiquest ad un prezzo di 139,99 euro, più le spese di spedizione. Una volta acquistato il decoder, per accedere alla visione dei contenuti sul canale 409 del digitale, bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento a Dazn. In altre parole il solo decoder non basta per abilitare la visione dei contenuti.

Cosa si vede su Dazn Channel?

Il canale disponibile sul digitale terrestre trasmetterà alcune partite della Serie A TIM, tra le 7 di ogni giornata che Dazn possiede in esclusiva assoluta. In caso di partite in contemporanea, come ad esempio le tre che si giocheranno solitamente di domenica pomeriggio alle ore 15:00, sarà l’emittente a decidere a propria discrezione quale mandare in onda.

In ogni caso saranno 5 le partite che questo canale dovrebbe trasmettere per ogni giornata di campionato. Oltre agli incontri di calcio in queste rete televisiva, si potranno guardare le altre competizioni calcistiche esclusive di Dazn, gli eventi sportivi e i contenuti originali.

E’ tutto su come vedere Dazn sul digitale terrestre. In pratica, acquistando l’apposito decoder e sottoscrivendo un abbonamento, si potrà vedere Dazn Channel, al numero 409 del digitale. Al suo interno verranno trasmesse le partite di Serie A in esclusiva e gli altri eventi sportivi.

