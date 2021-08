Come vedere Dazn su Sky nel 2021 2022

Dazn come si può vedere su Sky nel 2021-22? Differenze fra clienti privati e locali pubblici.

Dazn-Sky, non solo i diritti tv, ma anche le modalità di trasmissione del calcio sono cambiate rispetto al passato. Nella stagione 2021-2022 per vedere tutte le partite di Serie A TIM in streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento con Dazn.

Ma è ancora possibile vedere Dazn su Sky? Ecco quali sono le opzioni attualmente disponibili per guardare il calcio in televisione.

Come vedo Dazn su Sky?

Per i clienti privati purtroppo al momento non è più possibile vedere Dazn su Sky. L’accordo esistente fra le due emittenti, che ha permesso durante la scorsa stagione calcistica di guardare Dazn su Sky Q per gli abbonati, non esiste più nel 2021-22.

In altre parole l’app DAZN non è più disponibile su Sky Q o altri dispositivi di questa società, perché l’apposito canale è stato spento. La decisione è arrivata negli scorsi mesi dopo che la piattaforma streaming aveva acquisito i diritti tv di tutte le partite di Serie A e per questo non aveva più interessi a trasmetterle altrove. Ricordiamo che Sky possiede 3 partite su 10 di ogni giornata del campionato italiano di calcio in co-esclusiva.

Sky business Dazn per locali pubblici 2021-22

Esiste comunque una possibilità per vedere le partite trasmesse da Dazn su Sky. Le due società infatti hanno raggiunto un accordo triennale (fino al 2024) per la ritrasmissione dei match, che riguarda solo ed esclusivamente i locali pubblici.

Quindi ad esempio nei bar, ristoranti e hotel sarà possibile vedere Dazn via satellite e in particolare sul canale Sky Sport bar, già attivo a partire da sabato 21 agosto 2021. In aggiunta a questo sono disponibili i canali 216 e 218, che si accenderanno in presenza di eventi in contemporanea. Tale possibilità è riservata ai clienti abbonati a Sky sport business, pacchetto destinato ai soli locali pubblici.

In questo caso oltre ad alcune gare della Champions League, su Sky si potrà guardare anche la Serie A e le altre competizioni trasmesse su Dazn.

E’ tutto su come vedere Dazn su Sky nel 2021-2022. Ricapitolando, per i clienti privati non è più possibile guardare DAZN su Sky Q. Chi volesse vedere le partite del campionato di Serie A in esclusiva dovrà abbonarsi per forza alla piattaforma che trasmette le gare in streaming. Viceversa in bar e ristoranti, Dazn verrà trasmesso sui canali Sky fino al 2024, grazie all’accordo raggiunto fra le due società.

