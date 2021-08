Come vedere Dazn su Timvision. Attivazioni e costi

Dazn Timvision attivazione. Come scaricare app Dazn su Timvision per guardare le partite di calcio di Serie A. Costi e offerte disponibili.

Dazn-Tim, grazie ad un accordo fra le due società è possibile vedere le partite del campionato di Serie A 2021-2022 su Timvision. In altre parole abbonandosi a questo servizio si potrà accedere anche all’App di Dazn e guardare le gare della Serie A in aggiunta alle altre competizioni.

Ecco allora come si attiva Dazn su Timvision e quanto costa vedere tutto il calcio 2021-22 in Tv su questa piattaforma.

Come attivare Dazn su Timvision

Per vedere Dazn sulla piattaforma streaming di Tim basta attivare l’offerta Timvision calcio e sport. Tale operazione si può realizzare:

sul sito internet tim.it

tramite l’App My TIM

presso i negozi TIM o contattando il 187.

Una volta completata questa operazione e sottoscritto l’abbonamento a Timvision con Dazn, si riceverà un’e-mail o un SMS con i link per completare l’accesso al servizio. Il tutto al numero di telefono o all’indirizzo mail che avete inserito in fase di registrazione.

A quel punto basterà completare la procedura tramite link e inserire i dati richiesti, per poter iniziare a vedere gli eventi trasmessi. Fatto questo l’App di Dazn sarà fra quelle utilizzabili sulla piattaforma di TimVision.

Timvision con Dazn quanto costa

Attualmente il prezzo di TimVision è pari a 29,99 euro al mese, per una durata di 12 mesi. Una volta trascorso questo periodo di tempo il costo dovrebbe salire a 34,99 euro mensili. Il costo di attivazione iniziale del servizio ammonta a 19,99 € una tantum. L’offerta è disponibile sia per i clienti Tim che per quelli di altri operatori internet.

Il box per ottimizzare la connettività e migliorare la qualità della visione streaming, sul vostro smart tv piuttosto che su pc o altri device, è incluso nel prezzo. In ogni caso per restare informati su altre offerta disponibili per i clienti, potete consultare il sito di Tim.it. Qui troverete anche spiegazioni su come attivare la fibra Tim, per gli interessati al cambiamento o per chi non possiede ancora una connessione ad internet.

Ricordiamo che oltre a Dazn, su Timvision sarà possibile guardare per 12 mesi anche Infinity +, ovvero la piattaforma che trasmette la maggior parte degli incontri di Champions League 2021-2022.

Queste le informazioni principali su come vedere Dazn su Timvision. In sintesi, attivando l’abbonamento a Timvision sport e calcio, si potrà guardare la Serie A e tutte le altre competizioni trasmesse su Dazn, una volta ultimata la procedura. In aggiunta sarà possibile seguire anche le partite di Champions League in streaming su Infinity, in un’unica piattaforma.

