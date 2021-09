Come vedere DAZN in TV con Chromecast

Se non hai una smart tv puoi vedere DAZN grazie a Google Chromecast. Costa poco e collega la tua tv a internet. Ecco come.

Se non hai una smart tv e vuoi vedere la Serie A, il calcio e lo sport in generale su DAZN, puoi farlo comunque grazie a Google Chromecast.

Google Chromecast è semplicemente una piccola chiavetta che trasforma la tua tv in una smart tv.

In concreto è un dispositivo che si collega a qualsiasi TV o monitor con una porta HDMI per riprodurre in streaming i contenuti dal tuo telefono o computer sul grande schermo. Ovviamente è necessario avere una connessione a internet.

Vedere DAZN con Chromecast

Con Google Chromecast puoi vedere DAZN sulla tua tv (dopo esserti abbonato). Una volta che hai collegato il tutto troverai l’icona di Google Chromecast nell’applicazione di DAZN.

A questo punto il dispositivo si collega e ciò che vedi nel telefono o nel tablet si vedrà nello schermo della tv.

Vedi anche: Come vedere DAZN in tv, tutti i dispositivi

Sul tipo di alimentazione per Google Chromecast DAZN specifica:

“Consigliamo vivamente di connettere il dispositivo a una presa di corrente a muro utilizzando il cavo fornito. Se desideri connetterlo solo alla tua Smart TV, assicurati che sul cavo di alimentazione USB sia specificata la dicitura 5V1a. Se non c’è scritto 5V1a o se c’è scritto 5V 0.5a, purtroppo DAZN non funzionerà correttamente.”

Vedi anche: Come vedere DAZN su Sky

Uno degli aspetti più comodi di questo dispositivo è che mentre guardi i video sul televisore tramite Chromecast puoi comunque utilizzare il telefono o il tablet per fare altre cose, senza interrompere il video. Per capirci, potrai guardare la partita e chattare su Whatsapp per commentarla con amici e amiche senza interruzioni.

Cosa conviene per vedere le partite? Il pacchetto di offerte migliori 2021 2022 Cosa conviene per vedere il calcio in tv? Il pacchetto di offerte migliori è un mix di vari abbonamenti in streaming.

Prezzo Google Chromecast per vedere DAZN

Il costo di Google Chromecast è di circa 40 euro, e oltre che essere perfetto per vedere DAZN ti dà la possibilità di accedere alle app di Netflix, Youtube, Infinity, Disney+, Spotify, TimVision e molte altre. Insomma, in questo modo trasformi la tua tv in una smart tv collegata a internet.

Vedi anche: