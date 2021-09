Quali partite trasmette Sky e quanto costa veramente

Sky calcio Serie A e Champions League. Ecco quali partite vedere su Sky e quanto costano davvero i pacchetti offerti.

Sky, nella scorsa stagione calcistica la pay tv trasmetteva quasi tutte le partite del campionato e delle coppe europee, quest’anno le cose sono molto diverse. Le gare di Serie A sono solo 3 per ogni giornata, mentre in Champions si possono vedere la maggior parte degli incontri, non tutti.

Facciamo allora chiarezza su quali partite guardare su Sky in campionato e nelle coppe. Con particolare attenzione ai prezzi che prevedono pacchetti separati.

Chi ha Sky può vedere la Champions 2021-22?

Sky trasmette le partite di Champions League via satellite, sui vari canali di Sky Sport per gli abbonati. In totale possiede i diritti tv di 121 partite sulle 137 disponibili.

Si tratta dello stesso pacchetto di incontri trasmessi da Infinity, ossia quelli di coppa, tranne le gare esclusive di Amazon Prime Video. Ovvero l’elenco delle migliori partite del mercoledì sera, che riguardano le squadre italiane (Juve, Inter, Milan e Atalanta) di cui vi abbiamo già parlato.

In aggiunta a questi match Sky trasmette anche le partite delle altre due coppe europee per club. Stiamo parlando di Europa League e Conference League, che vedono impegnate le seguenti formazioni di Serie A:

Lazio

Napoli

Roma

Come funziona lo streaming Sky

Per chi preferisce lo streaming, Sky mette a disposizione le stesse partite da guardare tramite Sky Q o Now, i cui costi cambiano rispetto all’abbonamento tradizionale. In pratica non si è obbligati ad avere il digitale per vedere i contenuti presenti in queste piattaforme, ma basta fare un abbonamento a parte.

Sky Q è il servizio che funziona tramite decoder e contiene app per guardare intrattenimento, serie tv e calcio. In particolare consente di vedere oltre 8000 partite partite dei campionati italiani ed europei, ma non la Champions. Attualmente costa 24,90 euro al mese, per 18 mesi.

Now è la piattaforma streaming di Sky, che tramite app permette di guardare le partite di Serie A di Sky, ma anche Champions, Europa League e Conference League. Attualmente il pass sport costa 5,99 euro il primo mese e 14,99 euro mensili dal secondo. Si può però disdire in ogni momento.

Quali partite di campionato si possono vedere con Sky?

Per quanto riguarda il campionato di Serie A 2021-22 Sky trasmette in co-esclusiva con Dazn, 3 partite di ogni turno. In particolare quelle che si giocano nei seguenti giorni:

il sabato alle ore 20.45

la domenica alle ore 12:30

il lunedì alle ore 20:45

Oltre alla Serie A Tim, qui si può guardare la Serie B 2021-22, con tutte le 380 partite stagionali e alcune partite della Serie C. Inoltre, per gli appassionati di calcio europeo, sono disponibili alcuni dei migliori incontri dei campionati inglese, francese e tedesco.

Pacchetti offerte Sky, prezzi calcio e sport

Abbiamo visto quali partite si possono guardare su Sky fra coppe e campionato. Veniamo ora ai prezzi dell’abbonamento tradizionale al digitale e qui la questione si complica parecchio. Sul sito dell’azienda infatti si trovano varie offerte sportive non esattamente chiare per l’utente.

Quindi la cosa migliore da fare per capire quanto costa Sky è scegliere il pacchetto desiderato, all’interno della sezione “configuratore abbonamento”. Qui esistono due diversi pacchetti che riguardano lo sport:

1- Sky calcio che costa 5 euro al mese a partire dal primo ottobre 2021 (o incluso nel prezzo se avete già un abbonamento in corso). Prevede le partite dei campionati A, B, C ed esteri, come potete vedere dalla seguente immagine tratta dal sito di Sky.

2- Sky Sport che costa 16 euro al mese e che comprende le partite di Champions League e coppe europee, ma anche la Formula 1 e gli altri sport, come mostra questo screenshot dal sito della pay tv.

Questi i pacchetti delle offerte attualmente disponibili su Sky, che a conti fatti per vedere tutti gli eventi sportivi disponibili costa 21 euro mensili, con entrambi i pacchetti. Se invece vi accontentate di guardare solo le partite di campionato, allora l’abbonamento vi costerà di meno (5 euro). Infine, includendo serie tv e show il costo sale ulteriormente.

Abbiamo visto quali partite trasmette Sky e quanto si paga. In sintesi dipende da quali pacchetti scegliete, perché fra calcio e sport c’è una bella differenza, economica, ma soprattutto di contenuto.

