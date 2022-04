FIFA+ Calcio femminile e maschile gratis in tutto il mondo

FIFA+, la nuova piattaforma digitale creata dalla FiFA offre partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo, statistiche delle partite e contenuti originali di qualità. Ecco tutto quello che potete vedere gratis.

FIFA+ la nuova piattaforma streaming lanciata lo scorso 12 aprile entro il 2022 trasmetterà entro il 2022 oltre 40.000 partite di calcio gratuite. Di queste 29.000 sono quelle maschili, 11.000 quelle di calcio femminile. In aggiunta la piattaforma offre ai tanti tifosi, anche le statistiche delle partite e contenuti originali. Vediamo di cosa si tratta.

FIFA+ come funziona e cosa c’è da vedere



La FIFA grazie al suo archivio storico è la prima federazione sportiva della storia ad offrire contenuti di qualità a iniziare dalle partite live di 100 Federazioni calcistiche da tutte e sei le confederazioni incluse quelle di calcio femminile.

FIFA+ intende offrire una copertura in diretta sia dei campionati europei più importanti che delle competizioni di tutto il mondo fino ad oggi più trascurate, ovvero le partite di calcio maschile, femminile e giovanile.

Inoltre durante i campionati Mondiali di Calcio in Qatar, (dove purtroppo non vedremo la Nazionale di Calcio italiana ) e il Women’s World Cup™ per tutti coloro che invece vogliono rivivere le emozioni del passato, ci saranno 2.500 video con partite e highlights.

FIFA+ giochi e notizie



Il Match Centre consente agli appassionati di calcio di conoscere tantissimi dati calcistici relativi a 400 competizioni maschili e 65 partite femminili. Inoltre, un feed quotidiano di news sul calcio donne e quello maschile proveniente da tutto il mondo fornisce gli aggiornamenti. A questo vanno ad aggiungersi i giochi interattivi, tra cui votazioni, quiz, fantacompetizioni e pronostici.

Contenuti originali FIFA+

Nella piattaforma sono compresi anche lungometraggi e serie di carattere documentario, tra queste

Nel 2022 i contenuti della piattaforma FIFA+ continueranno ad aumentare e a evolversi, offrendo prodotti nuovi, di interesse globale e locale, durante tutto l’anno.

Al momento del lancio, FIFA+ darà vita al mondo del calcio attraverso esclusivi titoli di prim’ordine, tra cui: Ronaldinho: The Happiest Man in the World, Golden Boot, Icons e molti altri ancora.



FIFA+ è disponibile per ora solo in 5 lingue destinate a diventare 11 entro giugno 2022, ed è visibile sui dispositivi mobili e web, e su una gamma di dispositivi connessi.

