Signori… abbiamo una fuga. I cinque punti di vantaggio della Lazio sulla Ternana cominciano a rappresentare qualcosa di più di un semplice scatto. Il turno numero 23 del campionato di Serie B diventa uno di quei capitoli che potrebbe risultare determinante nell’analisi narrativi di quella che sarà l’intera stagione. Lazio che vince uno scontro diretto difficilissimo, Ternana che perde altri due punti e Cesena che si vede a questo punto costretto a fare i conti anche con il Parma che torna prepotentemente in corsa.

Serie B, la Ternana pareggia

Già detto della vittoria della Lazio a Cesena, un doppio vantaggio romagnolo che la squadra di Grassadonia recupera e rimonta legittimando la sua superiorità con un secondo tempo eccellente, va detto che la Ternana affronta la prima vera crisi di questa stagione.

Un solo punto in due partite per le Ferelle fermate anche a Verona da un pareggio contro l’Hellas. E poteva andare decisamente anche peggio. Hellas in vantaggio dopo novanta secondi: Rachele Peretti, imperiosa di testa, sfrutta un gran cross di Zanni, bravissima a recuperare palla su un’indecisione in ripartenza delle ospiti. Altro errore dopo un minuto: sempre in ripartenza e Peretti offre con un lancio illuminante l’assist perfetto per Alice Sondegaard. Tutto forse troppo presto. La reazione della Ternana consente alle umbre di rimettere la testa fuori dalla sabbia. Gran colpo di testa di Valeria Pirone. Su un campo freddo battuto da un vento fastidiosissimo la Ternana si dimostra caparbia e resiliente: e trova il meritato pareggio al 72’ con una zampata di Pirone su una mischia furibonda nel cuore dell’area scaligera. Palla che rimbalza in area di porta con l’arbitro che decreta il gol tra le proteste dei padroni di casa. Per Pirone è il 18esimo gol stagionale. Finisce 2-2 con la Ternana che scivola dopo la pesante caduta di domenica scorsa.

Caduta che aveva definitivamente rilanciato il Parma, pronto a conquistare la sua sesta vittoria consecutiva, 18esimo successo stagionale, battendo in casa l’Arezzo di misura: la caduta del Cesena consente alle Ducali di essere ancora in piena corsa agganciando le romagnole e portandosi a due sole lunghezze dalla squadra umbra. Vantaggio del Parma al 10’ dopo un paio di arrembanti azioni offensive in avvio che si concretizzano nel gol di Elena Nichele. Pareggio al 76’ su un calcio di rigore provocato da Williams su Carcassi e trasformato da Razzolini. Il Parma spinge costringendo la squadra toscana a una costante attenzione difensiva che crolla a un minuto dalla fine: dribbling di Di Luzio in area di rigore che Tutei chiude con un contrasto giudicato falloso e trasformato dal dischetto da Beil. Vittoria (2-1) davvero molto sofferta e di carattere per le padrone di casa

Gli altri risultati

Al quinto posto resta il Chievo che passa in modo dirompente sul campo del Tavagnacco allungando sull’Hellas Verona e conquistando il suo quarto successo consecutivo. Il 6-1 delle asinelle portano il segno di Picchi, che firma una tripletta, e di Landa (doppietta in apertura di boxscore) oltre che di Merli. Al Tavagnacco resta la soddisfazione di un unico gol – di Di Maio – con un delizioso colpo di tacco. Ma per una squadra penultima e con 65 resi al passivo è davvero troppo poco.

Tonfi a traffica nella parte centrale della classifica: perde il Genoa, 3-2 in casa della San Marino Academy: ancora una doppietta di Bargi per le liguri, autorete di Forcinella e gol di Giuliani e Ladu per le Titane. Una vittoria fondamentale per l’Academy.

Perde il Brescia che cedono tre punti al Freedom, grazie a i gol di Zito e Di Lascio. Terza vittoria consecutiva per le cuneesi che si staccano in una zona più tranquilla. Ma perde anche il Bologna sul campo del Pavia che torna alla vittoria grazie a Dubini e Codecà (2-0) in una classifica che vede tutte le squadre di coda muoversi. Res Roma inclusa grazie a un netto 5-2 sul Ravenna, che al ritorno in campo dopo la pausa potrebbe essere la prima squadra retrocessa aritmeticamente. Il campionato si ferma e torna il 14 aprile dopo la sosta per gli impegni della Nazionale.

Risultati della 23esima giornata di Serie B 2023/24

Cesena-Lazio 2-3

18’ Tamborini (C), 19’ Eriksen (L), 30’ Jansen (C), 44’ rig. Moraca (L), 71’ Gothberg (L)

Freedom-Brescia 2-1

28’ Zito (F), 62’ Di Lascio (F), 67’ Ghisi (B)

Hellas Verona-Ternana 2-2

2’ Peretti (V), 3’ Sondergaard (V), 12’ Pirone (T), 73’ Pirone (T)

Parma-Arezzo 2-1

10’ Nichele (P), 75’ rig. Razzolini (A), 89’ rig. Beil (P)

Pavia-Bologna 2-0

Dubini (P), Codecà (P)

Res Women-Ravenna 5-2

29’ Iannazzo (R), 33’ Naydenova (R), 35’ Mele (RA), 67’ Boldrini (R), 82’ Fancellu (RA), 90’ Montesi (R), 90’+3’ Verrino (R)

San Marino Academy-Genoa 3-2

21’ Giuliani (SM), 28’ aut. Forcinella (SM), 41’ Bargi (G), 71’ Ladu (SM), 76’ Bargi (G)

Tavagnacco-H&D Chievo Women 1-6

32’ Landa (C), 49’ Landa (C), 71’ Merli (C), 75’ Demaio (T), 80’ rig. Picchi (C), 82’ Picchi (C), 85’ Picchi (C)

Classifica

Lazio 62, Ternana 57, Cesena e Parma 55, Chievo Verona 42, Hellas Verona 39, Genoa 37, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 24, Freedom Cuneo 23, Res Roma e San Marino Academy 21, Pavia Academy 19, Tavagnacco 12, Ravenna 3.

Prossimo turno: 24esima giornata

Domenica 14 aprile

Arezzo-Freedom

Bologna-Parma

Brescia-Ternana

Genoa-Pavia

H&D Chievo Women-Lazio

Ravenna-Cesena

Res Women-San Marino Academy

Tavagnacco-Hellas Verona