Ancora un clamoroso colpo di scena nel campionato di Serie B. Per la seconda volta nel corso di questa stagione, il Parma costa carissimo alla Ternana. La sconfitta in casa nella 22esima giornata di Serie B, la seconda di questa stagione per le Ferelle, porta la Lazio – vittoriosa sul Freedom Cuneo – al vertice del campionato alla vigilia dello scontro diretto con il Cesena in programma sabato prossimo.

Serie B, cade la Ternana: vola la Lazio

Se nel girone d’andata la Ternana era caduta pesantemente e in modo netto al Tardini contro il Parma, stavolta la squadra umbra cade in casa, di misura, al termine di una partita non molto fortunata e poco lucida per quanto intensa. Decisivo il gol di Gago, servita splendidamente da Di Stefano e brava a concludere a rete da posizione vicina ma angolata. Vibrante l’assedio della Ternana fino all’ultimo istante di gioco, tante le occasioni per la squadra di casa che però non trova il pareggio al termine di una partita non bella ma molto intensa ed equilibrata che vede le rossoverdi accusare un po’ di stanchezza, forse non solo fisica ma anche mentale.

Della sconfitta della Ternana fa tesoro una Lazio davvero dominante contro il Freedom Cuneo: il vantaggio dopo sette minuti per un calcio di rigore concesso dopo l’atterramento di Noemi Visentin da parte di Asta. Nessun dubbio sul fallo: e nessuna incertezza nella trasformazione della solita Giusi Moraca. Di fronte al presidente Lotito e a Igor Tudor, appena nominato tecnico del settore maschile al posto di Maurizio Sarri, la Lazio raddoppia alla mezz’ora con una rete molto lucida di Visentin servita da Moraca. Nel secondo tempo la terza rete di Palombi, molto contestata dalla panchina del Freedom, e la quarta di Hovmark, in pieno recupero, che insacca un retropassaggio della difesa avversaria.

Si rifa sotto il Cesena

Con la Lazio sola al comando e la Ternana con tre punti da recuperare, il Cesena torna a farsi ambizioso: restano quattro le lunghezze da recuperare per le Romagnole alla vigilia dello scontro diretto con le Aquilotte. Cesena impegnato allo Stadio Manuzzi contro una Res Roma organizzata e attenta per lo meno per oltre un’ora di gioco.

Deve premere per 67 minuti il Cesena prima di festeggiare il gol che sblocca la partita, firmato da Gaia Lonati con una conclusione leggermente deviata da Ridolfi che diventa imprendibile. Sbloccato il risultato le cose si fanno più semplici: raddoppio al 74’ con Paola Cuciniello, di testa, su azione di calcio d’angolo. Cesena che si permette anche il lusso di sbagliare un rigore con Callegari – parata di De Bona – prima del terzo gol siglato in pieno recupero da Jansen con una splendida azione personale in contropiede.

Gli altri risultati

Non ci sono molte sorprese nelle altre partite in programma. Il Genoa si conferma in ripresa dopo qualche battuta a vuota battendo il Brescia con un secco 3-0 conquistando la sua 11esima vittoria stagionale e isolandosi al settimo posto subito alle spalle del Verona, vittorioso in trasferta ad Arezzo. Da sottolineare nelle Grifoncine un’altra doppietta della solita Bargi, capocannoniere assoluta del torneo con 18 reti.

Un gradino più in alto il Chievo che infligge un pesantissimo 6-2 al Pavia, stesso risultato per il Bologna sul Tavagnacco, penultimo in classifica mentre il San Marino, battendo in trasferta il Ravenna 1-3, conquista una delle vittorie più importanti del campionato. Per la prima volta le ragazze del monte Titano sono sopra la linea rossa che demarca le ultime tre posizioni in classifica.

Risultati della 22esima giornata

Arezzo-Hellas Verona 1-2

67’ Ledri (V), 69’ rig. Rognoni (V), 87’ Imprezzabile (A)

Bologna-Tavagnacco 6-2

8’ Kustrin (B), 10’ Kustrin (B), 13’ Gelmetti (B), 29’ Gelmetti (B), 34’ Cacciamali (T), 63’ Pinna (B), 73’ Donda (T), 90’ De Biase (B)

Cesena-Res Women 3-0

69’ Lonati (C), 73’ Cuciniello (C), 90’+3’ Jansen (C)

Genoa-Brescia 3-0

13’ Bargi (G), 90’+1’ Bargi (G), 90’+3’ Campora (G)

H&D Chievo Women-Pavia 6-2

2’ Landa (C), 18’ Landa (C), 26’ Marengoni (C), 29’ Picchi (C), 54’ Codecà (P), 58’ Landa (C), 60’ Landa (C), 65’ Accoliti (P)

Lazio-Freedom 4-0

8’ rig. Moraca (L), 31’ Visentin (L), 59’ Palombi (L), 90’+4’ Hovmark (L)

Ravenna-San Marino Academy 1-3

9’ Tamburini (SM), 45’+2’ Puglisi (SM), 50’ Barbieri (SM), 90’+4’ Catalano (R)

Ternana-Parma 0-1

59’ Gago (P)

Classifica

Lazio 59, Ternana 56, Cesena 55, Parma52, Chievo Verona 39, Hellas Verona 38, Genoa 37, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 24, Freedom Cuneo 20, Res Roma e San Marino Academy 18, Pavia Academy 16, Tavagnacco 12, Ravenna 3.

Programma della 23esima giornata

Cesena-Lazio

Freedom-Brescia

Hellas Verona-Ternana

Parma-Arezzo

Pavia-Bologna

Res Women-Ravenna

San Marino Academy-Genoa

Tavagnacco-H&D Chievo Women