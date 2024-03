Si giocano tutte domenica 24 marzo alle ore 14,30 le partite della 22esima giornata della Serie B femminile. Calendario

Di seguito il video con il programma delle partite e commento di Stefano Benzi sul Campionato di calcio Femminile Serie B.

Serie B Femminile calendario 22esimo turno

Ternana Parma

Lazio Freedom Cuneo

Cesena Res Roma

Genoa Women Brescia

Bologna Tavagnacco

Ravenna San Marino

Arezzo Hellas Verona

Chievo Verona Pavia Accademy

Serie B femminile, 22esimo turno perché la Ternana rischia

La formazione umbra, da inizio campionato, ha perso solo contro il Parma Women; pertanto, ci si aspetta una partita piena di colpi di scena. La Ternana, prima in classifica insieme alla Lazio Women, da allora non ha più perso una sfida, segnando una raffica di gol.

Più semplice, almeno sulla carta, è la partita tra la Lazio Women e il Freedom. Mentre il Cesena, attualmente terza in classifica a 4 lunghezze dalle due capoliste, dovrà vedersela con la formazione della Res Roma. Anche in questo caso, visti gli ultimi risultati della formazione capitolina, per il Cesena Femminile non sembra essere una sfida difficile. La Res è nella parte bassa della classifica con 18 punti.

Partita interessante anche quella del Genoa Women contro il Brescia, mentre il Ravenna femminile che da inizio del Campionato cadetto ha portato a casa solo tre punti, ospita il San Marino.

Queste sono le partite in programma per domani della Serie B femminile 20esima giornata.